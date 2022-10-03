Забирала деньги, шубы и золото: гадалка из Екатеринбурга обокрала 18 инвалидов, обещая исцеление и снятие порчи

Она распространила информацию среди слабослышащих людей, что обладает даром исцеления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге будут судить 33-летнюю мошенницу, которая выманила у жителей региона больше трех миллионов рублей под видом магических обрядов. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленница действовала с мая 2019 по январь 2021 года.

Как оказалось, она распространила информацию среди слабослышащих людей, что обладает даром исцеления, а также является ясновидящей, что необходимо для проведения таких оккультных обрядов, как «гадание», «снятие порчи» и «приворот».

- Злоумышленница снимала на короткий период времени съемные квартиры и принимала слабослышащих лиц, привлекая для жестового перевода инвалидов по слуху, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате незаконных действий обвиняемой пострадали 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенница предлагала своим клиентам купить предметы, которые, якобы, обладали необычными свойствами. При этом некоторых пострадавших она возила в Москву.

- Если у клиентов не имелось необходимой суммы, обвиняемая брала в качестве оплаты меховые и золотые изделия. В результате незаконных действий обвиняемой пострадали 18 человек, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере» направлено в суд.

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