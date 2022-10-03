Конкурс «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» для учителей и учеников: как поучаствовать и что дает победа?

Фото: Canva.com, фрагмент из творческой работы участников конкурса

Впервые конкурс провели в прошлом году. Участвовать могли коллективы школ с презентацией или видео о цифровых практиках, помогающих усовершенствовать учебный процесс (в этом году конкурсное задание такое же, а участвовать могут как школы, так и педагоги с учениками в индивидуальных номинациях). Из 260 конкурсных работ из 45 регионов организаторы отобрали 4 победителей. В число самых цифровых школ России 2021 года вошла и БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу» Свердловской области.

Мы узнали у директора Анны Киселевой и учителя английского Ксении Рукавишниковой, зачем участвовать в конкурсе, что показывать в творческой работе и как победа может изменить школьную жизнь.

Почему вы решили участвовать в конкурсе от «Дневник.ру»?

Ксения Рукавишникова: Целью было представить наработки и посмотреть, действительно ли мы такие цифровые или что-то нужно изменить в образовательном процессе. Хотелось сравнить наш опыт со школами из разных уголков. Удивилась, что мы стали самой цифровой школой страны, потому что казалось, что в крупных городах школы более оснащенные и имеют больше возможностей. Оказалось, это только в нашей голове!

Ваша школа получила цифровой приз – ноутбук. Он помогает вам в работе?

Анна Киселева: Конечно! Ноутбук сразу передали в кабинет информатики, активно его используют как педагоги, так и ученики. В период пандемии он помогал в проведении онлайн-уроков, давали его ученикам, не имеющим компьютера, на дом, чтобы продолжать учебу дистанционно.

Как участие в конкурсе повлияло на жизнь школы?

Анна Киселева: Когда наша работа была так высоко оценена, захотелось поделиться цифровым опытом. Мы организовали онлайн-встречи для педагогов нашего Березовского городского округа. В них поучаствовали 70 учителей. Победа в «Лучших цифровых практиках в школьном образовании» — это высокий показатель, статус, знак качества, поэтому люди шли на семинар.

О чем вы рассказывали на семинаре?

Ксения Рукавишникова: Мы поделились с учителями, как вести уроки в пандемию, как дистанционно работать с детьми на карантине, если они болеют или отсутствуют по другим причинам. Я продемонстрировала разные методы преподавания, используемые цифровые платформы. Было приятно получить так много благодарностей, надеюсь, что учителя воспользуются новыми знаниями и внедрят их учебный процесс!

Это очень хороший результат! У вашей школы, действительно, есть, чему поучиться.

Анна Киселева: Например, мы одни из первых в Березовском округе, кто перешел на электронный журнал, сразу исключая бумажный, еще в 2013 году. В плане административного контроля «Дневник.ру» – отличная платформа. Где бы я не была, у меня есть приложение в телефоне, где можно посмотреть успеваемость любого ученика и отследить, как выкладываются домашние задания педагогами, как заполняется журнал. Например, пришел родитель и говорит, что нет задания и оценки. Я могу сразу проверить, что и когда внесено учителем. Нравится также, что можно быстро строить отчеты в системе. На педсоветах классные руководители показывают рейтинг класса в школе. Этот мониторинг позволяет выявить методы, по которым дети стали учиться лучше. С точки зрения учеников тоже удобно: все систематизировано в одном месте, открываешь «Дневник.ру» и сразу видишь свою успеваемость, домашние задания.

По данным «Дневник.ру», в вашей школе высокие показатели вовлеченности родителей в учебный процесс, они внимательно следят за успехами детей через электронный дневник. Активно проверяют его и сами дети. Как вам это удается?

Ксения Рукавишникова:

Мы пользуемся многими инструментами, которые есть в «Дневник.ру». Например, во встроенных в систему чатах я активно общаюсь сама и приучаю к этому детей, чтобы вся коммуникация по учебе была сосредоточена в одном месте и не потерялась в других мессенджерах.

Что посоветуете участникам конкурса этого года – о чем рассказать, исходя из вашего опыта?

Ксения Рукавишникова: Многим казалось, мы обычная школа, ничего сверхъестественного не делаем. Я коллегам говорю: нет, не везде так, в других школах даже близко нет того, что мы делаем. У меня дети учатся в других школах, поэтому я знаю, о чем говорю. В каких-то хорошо, когда хотя бы один преподаватель умеет пользоваться зумом, а у нас и онлайн-уроки проводятся, и шахматные турниры, и различные игры, соревнования. В конкурсной работе хотелось собрать не только мой, но и опыт всех учителей. На самом деле, то, что мы показали в видео, это не все. Если бы не было регламента, мы бы показали больше!

Подать творческую работу на конкурс «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» можно на официальном сайте. Участие бесплатное. За новостями конкурса удобно следить в официальном Telegram-канале «Дневник.ру»