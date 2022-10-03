УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Для разных категорий потенциальных заемщиков ставки были снижены на 1-8 п.п. На стоимость кредита влияет размер займа, а также кредитоспособность клиента.

«Нам важно, чтобы клиенты могли на нас опереться в условиях максимальной турбулентности, поэтому мы делаем кредиты доступнее. Оформить потребительский кредит у нас можно любым удобным способом: онлайн, в офисе или даже заказать с доставкой на дом», - рассказала Любовь Торопицына, управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР.

Максимально возможная для кредитования сумма при подтверждении дохода составляет 5 млн рублей, при этом клиенту для оформления займа потребуется паспорт, справка о доходе или выписка из ПФР (через портал Госуслуг). Такой заем можно оформить на срок от 3 до 10 лет.