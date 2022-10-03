Взор станет ясным: в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» применяют высокие технологии при лечении катаракты

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

Сегодня катаракта – одно из самых распространенных заболеваний глаз, особенно у пациентов старше 60 лет. Таких почти 60%. Диагностировать и вылечить ее помогут в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза».

Среди пациентов Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», которые прошли здесь лечение катаракты, самому маленькому было 2 месяца от рождения, а самому старшему – 103 года.

Катаракта – это помутнение хрусталика глаза. Наука еще не изобрела лекарств от развития катаракты. Поэтому операция по замене собственного хрусталика на искусственный в этом случае – единственная эффективная мера.

Заведующий первым хирургическим отделением Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Максим Никулин отметил:

– Хрусталик в глазу – это линза, которая фокусирует изображение на нашу сетчатку. При помутнении хрусталика изображение получается нечетким. Всё вокруг расплывается. С катарактой, несомненно, снижается качество жизни. С возрастом к катаракте приводят и сопутствующие заболевания: сахарный диабет, близорукость и другие. На смену старым методам ее оперативного лечения пришли новые технологии. Хирургия шагнула вперед и помогает вернуть зрение.

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

ДИАГНОСТИКА КАТАРАКТЫ

Катарактальная хирургия является одним из профильных направлений Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Здесь ежегодно оперируют более 10 000 пациентов с различными видами катаракты. Диагностика и операции в клинике проводятся на современном оборудовании последнего поколения.

Раз в год пациентам рекомендуется проходить диагностику глаз. Ведь катаракта может развиться стремительно, за пару месяцев хрусталик может помутнеть полностью.

Стоимость диагностического обследования в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» – от 2800 рублей.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Только после комплексного обследования врач-офтальмолог примет решение о проведении операции. При этом действует ряд ограничений, при которых врач может не допустить к операции.

Это могут быть временные ограничения, которые связаны с инфекционно-воспалительными заболеваниями глаз. К ним относят воспалительные процессы конъюнктивы, сосудистой и радужной оболочек глаз. После лечения можно будет вернуться к планированию операции.

Среди основных ограничений могут быть декомпенсированная глаукома (после ее терапевтического лечения можно будет проводить операцию); обострения и последствия таких заболеваний, как опухоли, склероз, инсульт, инфаркт или тяжелая стадия диабета; ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушение сетчатки глаза.

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

ИСКУССТВЕННЫЙ ХРУСТАЛИК НА ВЫБОР

Перед операцией врач обследует и измерит все необходимые параметры глаза, чтобы подобрать интраокулярную линзу (ИОЛ). Срок службы ИОЛ рассчитан на 70-100 лет использования. Поэтому его выбор должен быть основательным.

В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» хирургия катаракты выполняется с использованием мягких интраокулярных линз (ИОЛ), которые хорошо зарекомендовали себя в мире. Они изготовлены из эластичных полимеров, имеют защиту от ультрафиолетовых лучей, улучшенную оптику.

Монофокальные ИОЛ

Эти линзы обладают только одним фокусом, и пациенту после операции чаще всего приходится пользоваться очками для чтения или для дали.

Монофокальные ИОЛ

– Асферические ИОЛ позволяют достичь максимальной остроты зрения вдаль, дают отличное зрение через центральную часть и не имеют искажений по краям линзы за счет особого строения её поверхности.

- Торические (астигматические) ИОЛ рекомендованы пациентам с астигматизмом высоких степеней (от 1,5 D). Дает человеку возможность лучше видеть вдаль, в том числе без очков.

- Мультифокальные (трифокальные) ИОЛ позволяют пациенту видеть на всех расстояниях без очков: читать, водить автомобиль, работать за компьютером.

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

ОПЕРАЦИЯ ОДНОГО ДНЯ

Лечение катаракты во всем мире все чаще проходит в режиме «хирургии одного дня». Операция длится примерно 10-15 минут под местной анестезией. После чего, как правило, пациент едет домой.

Катаракта – чаще двухстороннее заболевание, поэтому офтальмохирурги Центра проведут сначала операцию на один глаз, а через месяц-два – на второй глаз. Прежде всего, это позволит оценить достигнутый результат и спокойно запланировать вторую операцию, скорректировать нюансы и избежать непредвиденных обстоятельств, например, инфекционных осложнений.

«БЕЗНОЖЕВАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ

В этом случае операция по поводу лечения катаракты проводится с помощью фемтосекундного лазера, без использования скальпеля. Управляемый компьютером, лазер сканирует структуры глаза, определяя необходимые параметры, самостоятельно формирует роговичный доступ и дробит хрусталик. Хирург контролирует весь процесс по динамическому изображению на мониторе. Время воздействия фемтолазера на глаз составляет всего 25-35 секунд! Операция завершается этапом имплантации искусственного хрусталика. Фемтосекундный лазер воздействует на ткани максимально бережно, манипуляции производятся бесконтактно. Он не разрезает, а раздвигает ткани и формирует доступ к структурам глаза с точностью до микрон.

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

Преимущества лазерного лечения катаракты:

Учет индивидуальных параметров глаза

Микронная точность манипуляций

Короткое время воздействия лазера на ткани

Безболезненность процедуры

Без разрезов и швов

Быстрая реабилитация и восстановление зрения

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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 4а (остановка «Микрохирургия глаза»).

Телефоны: (343) 231-00-11, 8-800-2000-300 (звонок по России бесплатный)

E-mail: laser_mntk@mail.ru

Сайт: www.eyeclinic.ru

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