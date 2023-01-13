«Был шлейф крови»: на Урале хозяин нашел своего пса с простреленной головой

Владелец откапывал тело своего пса из сугроба. Фото: читатель «КП»

Житель села Арамашево обеспокоен тем, что в окрестностях его дома появились живодеры. В январские праздники он обнаружил своего любимого пса Тему с огнестрельным ранением.

«ТЕЛА ОТКОПАЛИ В СУГРОБАХ»

- Артем сбежал со двора частного дома 28 декабря. Он был дворнягой и периодически срывался с цепи и убегал, но всегда возвращался. Жену с работы каждый раз встречал. А тут его несколько дней не было. 2 января, мы забеспокоились. Я пошел искать его на поле, в районе улицы Пушкарева, - рассказывает «КП-Екатеринбург» владелец пса Наиль.

Артему было 10 лет. Фото: читатель «КП»

Наиль не мог поверить своим глазам, когда увидел, что его пес Тема – мертв. По словам мужчины, в нескольких метрах от него в снегу лежал еще один труп собаки. И чуть подальше третья особь, которая жалобно скулила от ранения в лапку.

- На снегу был шлейф крови. У моей собаки был пробит пулей череп. Увидел, что одна из пострадавших собак еще была жива. У нее было ранение в правую лапу, она не могла встать. Я побежал домой, чтобы взять сани и как-то попытаться ее спасти. Пока бежал домой, то позвонил в дежурную часть, - продолжает Наиль.

Мужчина быстро сварил еду для выжившей собаки, взял одеяло, нашел ветеринаров и зарядил телефон. По его словам, прошло буквально пару часов. После этого он вернулся на место происшествия.

- Мы пришли на это место с участковым около 16:00, но все уже было расчищено грейдером. Ни одного тела животного не было. И мне кажется, что умирающую собаку просто задавили грейдером. Участковый сказал, что здесь расчистили местность, чтобы сделать хранилище дров. Хотя, это показалось мне странным, этот пустырь был никому нужен. В сугробе мы откопали только тело моей собаки. Два других трупа так и не нашли, - уверяет Наиль.

Грейдер расчистил территорию, где были тела собак. Фото: читатель «КП»

«НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА»

По словам мужчины, участковый отказался брать у него фото и видеоматериалы, которые он записал на месте гибели собаки. При этом, Наиль давал пояснения, что его собака не могла быть агрессивной, нападать на людей.

- Участковый мне сказал: «Нет тела - нет дела». Порекомендовал, чтобы я отправил труп на экспертизу в Екатеринбург. Сделать этого сразу я не мог, так как надо было найти машину. Зоозащитники мне сказали, что участковый должен был сразу же пригласить криминалистов. Так как это все-таки было массовое убийство собак. Но участковый действовал в одиночку и убеждал меня, чтобы я не писал заявление. Я ему предлагал материалы к делу добавить фото и видео, которые я сделал, но он отказался. На днях звонил мне и спрашивал, отправил ли я тело животного на экспертизу, - вздыхает Наиль.

В пресс-группе полиции Алапаевска «КП-Екатеринбург» рассказали, что сообщение о происшествии было зарегистрировано в дежурной части 2 января.

- Информация о том, что участковый не отреагировал на заявление жителя села Арамашево об отстреле собаки, не соответствует действительности. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причину гибели животного, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МО МВД «Алапаевский». - Участковый проводит обход, чтобы установить свидетелей инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.