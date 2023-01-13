В Березовском завершены поиски 14-летней девочки, пропавшей после ссоры с мамой

Пропавшую девочку нашли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершены поиски 14-летней девочки, пропавшей 12 января после ссоры с мамой из-за учебы - женщина была недовольна недостаточным вниманием к урокам у дочки. Школьницу разыскивали полицейские и волонтеры.

- История с пропажей школьницы из Березовского, к счастью, закончилась благополучно. Одной из поисковых групп полиции девочку удалось обнаружить в подъезде собственного дома в укромном месте, где она пыталась укрыться от посторонних глаз. Фигурантом какой-либо криминальной истории она не стала. В настоящее время в присутствии ее законных представителей сыщики уголовного розыска проводят официальный опрос и выясняют точные мотивы ухода из семьи. Разыскным мероприятиям дан отбой, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, ранее Валерий Горелых сообщил «КП-Екатеринбург», что девочка утром ушла из дома по улице Красных Героев в школу, но в класс так и не пришла и домой не вернулась. Телефона у нее с собой не было.

Семья, в которой воспитывается восьмиклассница местной школы, неполная. Мама 1977 года рождения, уроженка одной из бывших союзных республик, гражданка РФ, работает фасовщицей в коммерческой фирме. Папа девочки живет отдельно. Родители сначала самостоятельно искали школьницу, но, когда результата не достигли, обратились сегодня, 13 января, в два часа ночи за помощью в полицию.