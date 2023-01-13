Что свердловчанам надо делать, чтобы избежать простуды и гриппа

Уральские врачи рассказали, что надо делать, чтобы оставаться здоровым в сезон простуд и гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские врачи рассказали, какова заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области в январе 2023 года, а также поделились методами, которые помогут избежать болезни.

Статистика ОРВИ и гриппа в Свердловской области в январе 2023 года

За семь последних дней по состоянию на 13 января 2023 года в Свердловской области врачи выявили более 37 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппом. Среди гриппа лидирующие позиции по-прежнему удерживает «свиной грипп», его догоняет грипп группы B.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, сегодня на первый план выходят мероприятия по неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, так как вакцинация от гриппа уже завершена.

Как избежать простуд и гриппа зимой 2023 года

Какой должна быть профилактика ОРВИ и гриппа по рекомендациям Анжелики Пономаревой:

1. Избегать мест массового пребывания, минимизировать время пребывания в таких местах – торговых центрах, магазинах, общественном транспорте

2. Использовать маски и респираторы в торговых центрах, закрытых помещениях, на рабочих местах, в учебных заведения, общественном транспорте. Обязательно ношение маски при уходе за больным

3. Содержать в чистоте производственные помещения, жилые помещения

4. Регулярно проводить влажную уборку, проветривание

5. Мытье рук – по словам врачей, это простой и эффективный способ профилактики всех инфекционных заболеваний со всеми путями передачи

6. Необходимо вести здоровый образ жизни

7. Рационально питаться

8. Соблюдать режим труда и отдыха

9. Заниматься физкультурой

10. При появлении любых признаков простуды необходимо оставаться дома. Нужно вызвать врача, неукоснительно соблюдать рекомендации врача по соблюдению постельного режима и приему лекарств

11. Отдельно доктора выделяют рекомендации профилактики для детей. Санитарные врачи подчеркивают, что ни в коем случае нельзя отправлять детей с минимальными признаками простуды в школу или детские сады. «Необходимо оставить их дома, чтобы своевременно начать лечение, а кроме того предупредить заражение других детей в образовательных учреждениях», - говорит Анжелика Пономарева.