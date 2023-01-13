Девочку разыскивают волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Березовском Свердловской области после конфликта с мамой пропала 14-летняя девочка. Шахноза Бобокалонова не вернулась домой 12 января. Ее поисками сейчас занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

Вот как пропажу подростка прокомментировал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых:

- Девочка вчера в 08:25 ушла из дома по улице Красных Героев в школу, по крайней мере, так она сообщила родным, но в класс так и не пришла и домой не вернулась. Телефона у Шахнозы не имеется. Семья, в которой воспитывается восьмиклассница местной школы, неполная. Мама 1977 года рождения, уроженка одной из бывших союзных республик, гражданка РФ, работает фасовщицей в коммерческой фирме. Папа девочки живет отдельно. Законные представители сначала самостоятельно искали школьницу, но когда результата не достигли, обратились сегодня, 13 января, в два часа ночи за помощью в полицию.

Этому происшествию, по предварительным данным, предшествовала нравовоспитательная беседа мамы с девочкой по причине недостаточного оказания внимания учебе со стороны дочери. Впрочем, сыщики уголовного розыска отрабатывают и другие возможные версии. Розыском девочки занимаются оперуполномоченные, участковые, инспекторы ПДН и волонтеры. Представители МВД отрабатывают круг ее связей и возможные местонахождения.

Шахноза Бобокалонова была одета в черную куртку по колено с меховым капюшоном, черные джинсы и черные бархатные сапоги. С собой у нее был сине-белый рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться школьница, сообщите об этом в ОВД Березовского городского округа по телефону +7 (34369) 4-75-00 или по телефонам, указанным в ориентировке.