Уже в начале игры хозяева остались в меньшинстве. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Столичный «Локомотив» уступил «Уралу» на своем поле 2:4 в матче 11 тура чемпионата России. Встреча в Черкизово началась для хозяев катастрофически – на 7-й минуте счет открыл Алексей Каштанов. Этот гол стал для новичка «шмелей» вторым в сезоне. А уже на 13-й минуте прямую красную карточку получил Максим Ненахов. После просмотра VAR арбитр Сергей Иванов удалил защитника «Локо» за фол на Юрии Газинском.

На 41-й минуте Наир Тикнизян поскользнулся на своей половине поля и подарил мяч Лазару Ранджеловичу. Серб ворвался в чужую штрафную и отдал пас на Юшина. Нападающий с двух метров посла круглого в ворота Худякова.

Кажется, что во втором тайме «Локомотив» мог пропустить больше пяти мячей, но доставать мяч из сетки пришлось лишь дважды. На 62-й минуте Газинский отпасовал на Ранджеловича, после чего бывший игрок «Олимпиакоса» поразил нижний угол ворот. А через три минут Газинский оформил дубль по голевым передачам, когда после его паса головой верховой заброс замкнул Даниель Мишкич.

За две минуты до конца основного времени прямую красную получил вышедший на замену защитник гостей Фанил Сунгатулин. Ко всеобщему удивлению «Локомотив» сумел уйти от разгрома, забив дважды в дополнительное время. Сначала Баринов прошил ударом головой Помазуна. А через мгновение Живоглядов сделал навес с правого фланга, на Ивана Игнатьева, который переправил мяч в сетку!

Четвертое поражение подряд для «Локомотива» - в последний раз железнодорожники набирали очки в РПЛ 28 августа в матче против «Оренбурга» (5:1).