Водитель легковушки погиб на месте аварии Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На ЕКАД этим утром, 1 октября, произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

От полученных травм 37-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

От удара грузовик развернуло. Сотрудники ГИБДД, работающие на месте аварии, временно перекрыли участок ЕКАД. Из-за перекрытия уже выросла гигантская пробка.

Фото: Яндекс.Карты

- Водителям рекомендуется искать пути объезда, - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и убеждаться в безопасности при совершении маневров.