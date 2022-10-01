В октябре может появиться желание убежать от реальности, разочарование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нынешнее неспокойное время люди начинают обращаться к астрологии чаще, чем обычно. Астролог из Екатеринбурга Ульяна Кузнецова решила проанализировать поведения планет и созвездий, чтобы узнать, что нас ждет в обозримом будущем. По ее словам, впереди всех ожидают напряженные времена, которые в итоге сыграют нам на пользу.

РЕТРОГРАДНЫЙ МАРС В ОКТЯБРЕ

Понятие «ретроградные планеты» все больше у нас на слуху. Большинство хоть раз слышали про ретроградный Меркурий, но в октябре это актуально по отношению к Марсу. По-другому же это означает, что планета начнет попятное движение, в обратную по отношению к Солнцу сторону.

- Октябрь - достаточно интенсивный месяц. Нас ожидает ретроградность Марса. Все планеты «ретроградят», просто Меркурий – самый распиаренный. Когда Марс начинает ретроградное движение, наша физическая активность, энергичность, за которую он отвечает, начнет замедляться. Нам как будто не дают двигаться, но желание действовать увеличивается за счет этой натянутой тетивы, - объясняет «КП Екатеринбург» Ульяна Кузнецова.

Перед тем, как Марс будет разворачиваться в ретроградное движение, он будет замедляться. Астролог отмечает, что Марс не любит, когда его тормозят и останавливают. Он любит конкретные и даже немного агрессивные действия. Стоит обратить внимание и на то, что сейчас планета находится в знаке Близнецы, а это тоже немаловажно.

- Это все, что касается мыслительных процессов, договоренностей, выяснения отношений. С 21 октября по 8 ноября он может выдать нам конфликтность, отсутствия взаимопонимания и лишения каких-то договоренностей, которые были ранее. Я всегда говорила и буду говорить, что это самое прекрасное время для того, чтобы раскачивать самостоятельность, осознанность, стараться развивать свое сознание, а не навязанные извне какие-то мысли, - советует эксперт.

НЕРВОЗНОСТЬ ИЗ-ЗА НЕПТУНА

Октябрь – месяц, когда может быть повышенная нервозность, торопливость, отсюда может быть травмоопасность. Как по цепочке появится склонность к поверхностным суждениям, есть риск потери понимания сути дела, нежелания разбираться в вопросах.

- Марс делает напряженный аспект с Нептуном с 10 по 14 октября. Нептун – это планета, которая размывает наше мышление, она дает некую иллюзорность, отстраненность. Мы осознанно будем не желать вникать в какую-то глубину вопросов, не разбираться в деталях. Может появится желание убежать от реальности, разочарование. В это время очень хорошо зайдут сериальчики, сфера искусства, работа с бессознательным. Всегда уповала и буду уповать на то, что это хорошая возможность прийти наконец к себе, к своему внутреннему стержню, укрепиться в своем духе, но для этого нужно немного отделиться от реальности и общественности, - объясняет Ульяна.

Эти напряженные аспекты между Марсом, нашей физической энергией, и Нептуном, нашим бессознательным, будут снижать работоспособность и эффективность. Поэтому очень важно не забывать про физическую нагрузку, чтобы наше тело помнило, что такое тонус, советует астролог.

- Здесь хорошо зайдут водные процедуры. Эти аспекты потом еще повторятся в ноябре, в декабре с 6 по 10 числа, а также с 10 по 15 января. Завершится окончательно в январе, и мы сможем наконец прийти к тому, с чего начинали. То есть, дела, начатые в сентябре, могут затянутся вплоть до января. Это может быть, как и в глобальном смысле, так и в личном. Мы будем думать, что уже имеем какое-то представление, четкую структуру и схему о делах, но на самом деле это все еще нам даст о себе знать в начале следующего года, - рассказывает эксперт.

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ И БОРЬБА СТАРОГО С НОВЫМ

Октябрь – это еще и про коридор затмений. 26 числа было солнечное затмение в знаке Скорпион. Здесь будет проверка на то, насколько мы научились управлять эмоциями.

- Это взрывоопасное время, затмение попало на период статичности Марса, здесь конфликтность и нервозность общества в целом. Нужно быть очень внимательными. Хотелось сказать, что 2021 и 2022 годы шли под эгидой борьбы старого и нового. Все, что прогрессивное, все, что касается научного, исследовательского, новых поколений – все столкнулось со старыми устоями, традициями и ограничениями. Эта борьба нового со старым будет вплоть до марта 2023 года, - рассказывает Ульяна Кузнецова.

Под этим напряженным аспектом двух планет-гигантов мы и получили то, что имеем сейчас. Рано или поздно новое победит старое, просто старое не хочет просто так отпускать весь опыт, накопленный годами.

- Новое время нам говорит о том, что ехать по старым рельсам уже нельзя, надо двигаться в будущее, а для этого надо стирать старое, - говорит астролог.

Лучше в октябре не затеивать крупные покупки, особенно в его начале: все, что касается автомобилей, недвижимости. Первая декада октября будет окутана очень большим количеством неясности, сплетен, блефа. Но все то, что рождает недоверие – это хорошо, считает эксперт. Недоверие в итоге приведет к проверке достоверности информации. Так что здесь нужно повышенное внимание ко всему тому, что мы узнаем, ко всем предложениям, которые к нам поступают.