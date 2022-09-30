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Общество30 сентября 2022 11:21

В Екатеринбурге прошла акция в поддержку присоединения новых регионов

Она состоялась у Дворца молодежи
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Тысячи людей у Дворца молодежи смотрели на экране выступление главы государства. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Тысячи людей у Дворца молодежи смотрели на экране выступление главы государства. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В начале пятого часа дня, 30 сентября, у Дворца молодежи в Екатеринбурге начали собираться люди с флажками. Одни были с российским триколором, другие с флагом Свердловской области. С каждой минутой людей становилось все больше. Так начался митинг в поддержку присоединения к России новых регионов. На сцене с огромным экраном было большими буквами написано «#Мы вместе Донецк Луганск Запорожье Херсон».

- Город трудовой доблести Нижний Тагил, наверное, первый из городов Российской Федерации заключил побратимское соглашение с городом героем Луганском, - обратился со сцены Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила. - Посещая город Луганск, беседуя с луганчанами, мы всегда слышали вопрос – когда мы войдем в состав Российской Федерации? И вот это свершилось. К нам возвращается Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

В акции участвовали люди разных возрастов

В акции участвовали люди разных возрастов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От лица жителей ДНР уральцев за поддержку поблагодарила секретарь Общественной палаты ДНР Наталья Черноиван.

- Мы с вами живем в очень сложное, непростое, переломное время, но мы сильные, мы вместе выстоим, потому что у нас с вами одна цель. У нас с вами один путь, мы – одна страна, мы – Россия, - сказала Наталья Черноиван.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у людей было хорошее.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у людей было хорошее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего по оценкам организаторов на мероприятие пришло больше девяти тысяч человек.

- Все мы с вами становимся участниками исторического события, - сказал и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. - Четыре региона приняли решение войти в состав Российской Федерации. Люди заслужили это право на самоопределение, они хотят быть с нами, и Урал поддерживает это решение. Многие годы они терпели и ждали, когда будет такая возможность.

Мероприятие прошло у Дворца молодежи

Мероприятие прошло у Дворца молодежи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые пришли с самодельными плакатами

Некоторые пришли с самодельными плакатами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К собравшимся со сцены обратилась председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

К собравшимся со сцены обратилась председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие пришли с флажками.

Многие пришли с флажками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также среди выступающих была Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Также среди выступающих была Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ