В Екатеринбурге прошла акция в поддержку присоединения новых регионов

Тысячи людей у Дворца молодежи смотрели на экране выступление главы государства. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В начале пятого часа дня, 30 сентября, у Дворца молодежи в Екатеринбурге начали собираться люди с флажками. Одни были с российским триколором, другие с флагом Свердловской области. С каждой минутой людей становилось все больше. Так начался митинг в поддержку присоединения к России новых регионов. На сцене с огромным экраном было большими буквами написано «#Мы вместе Донецк Луганск Запорожье Херсон».
- Город трудовой доблести Нижний Тагил, наверное, первый из городов Российской Федерации заключил побратимское соглашение с городом героем Луганском, - обратился со сцены Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила. - Посещая город Луганск, беседуя с луганчанами, мы всегда слышали вопрос – когда мы войдем в состав Российской Федерации? И вот это свершилось. К нам возвращается Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
В акции участвовали люди разных возрастов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От лица жителей ДНР уральцев за поддержку поблагодарила секретарь Общественной палаты ДНР Наталья Черноиван.
- Мы с вами живем в очень сложное, непростое, переломное время, но мы сильные, мы вместе выстоим, потому что у нас с вами одна цель. У нас с вами один путь, мы – одна страна, мы – Россия, - сказала Наталья Черноиван.
Несмотря на пасмурную погоду, настроение у людей было хорошее.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего по оценкам организаторов на мероприятие пришло больше девяти тысяч человек.
- Все мы с вами становимся участниками исторического события, - сказал и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. - Четыре региона приняли решение войти в состав Российской Федерации. Люди заслужили это право на самоопределение, они хотят быть с нами, и Урал поддерживает это решение. Многие годы они терпели и ждали, когда будет такая возможность.
Мероприятие прошло у Дворца молодежи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые пришли с самодельными плакатами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К собравшимся со сцены обратилась председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие пришли с флажками.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также среди выступающих была Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ