Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили флешмоб в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

На акции собралось больше трех тысяч сотрудников. Фото: пресс-служба «Сима-ленда»

Более трех тысяч сотрудников «Сима-ленда» устроили флешмоб в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к России. Участники патриотической акции записали видео под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

- Донбасс, Херсон и Запорожье. Мы вместе! Мы одна страна! Мы – Россия!, - скандируют участники митинга.

- Сегодня великий и знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую Федерацию. Поэтому я поздравляю вас с этим великим днем. Вы – свидетели новой истории России, - обратился к участникам митинга Андрей Симановский.

Напомни, 30 сентября Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Сегодня в 15:00 по московскому времени президент Российской Федерации подпишет договоры о вступлении в состав России четырех новых регионов.

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