В Нижнем Тагиле двое подростков потушили Вечный огонь, справив нужду

Родителей подростков привлекут к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле двое подростков потушили Вечный огонь на площади Славы. По словам очевидцев, малолетние вандалы справили на мемориале малую нужду. Юные вандалы попали на запись уличной камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мальчиков не смущают прохожие, идущие мимо, но когда как огонь гаснет, он быстро убегают. Инцидент произошел еще 23 сентября.

- О данном ЧП сотрудникам ОП № 17 Нижнего Тагила известно. Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Проверочные мероприятия поручены полицейским из подразделения по делам несовершеннолетних.

Мальчиков разыскивают полицейские. Чтобы установить их личности, инспекторы ПДН обходят близлежащие школы. Родителей подростков привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание.

- В адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения, - добавил Валерий Горелых.

Напомним, в Каменске-Уральском 13 сентября, несколько подростков сняли на видео, как нагревают самокат на Вечном огне. «Шутниками» оказались 14-летние подростки, которые учатся местных школах. Главного «героя» ролика поставили на учет в службе ПДН отдела полиции №23, также его на сутки поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а его мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.