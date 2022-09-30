«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию жилой дом в Пионерском районе Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Компания «Синара-Девелопмент» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой секции дома комфорт-класса в жилом комплексе «Даниловский-2» в Екатеринбурге. Передача ключей собственникам квартир начнется 10 октября 2022 года.

ЖК «Даниловский-2» — современный и функциональный дом, расположенный на пересечении улиц Данилы Зверева и Сулимова. В шаговой доступности находятся детские сады и школы, медицинские учреждения и аптеки, продуктовые и продовольственные магазины. Район характеризуется хорошей транспортной инфраструктурой и удобными дорожными развязками: поездка на автомобиле до центра города займет всего 10 минут. Недалеко от жилого комплекса расположены дендропарк и Основинский парк, где можно отдохнуть от городской суеты.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Отличительная особенность ЖК «Даниловский-2» — разнообразие планировочных решений. Специалисты разработали больше 20 вариантов планировок, чтобы учесть индивидуальные потребности разных семей. Кроме того, квартиры продуманы с точки зрения эргономики пространства: предусмотрены крупноформатные окна с заниженными подоконниками, ниши для шкафов в прихожей и комнатах, гардеробные и хозяйственные комнаты, место для установки стиральной машины.

В жилом комплексе на первых этажах расположены помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов. Встроены и келлеры, где удобно хранить, например, комплект шин, инструменты и лыжи. Благодаря витражному остеклению в дневное время в холле, где можно подождать курьера или ребенка с детской площадки, всегда много света. Под домом размещен двухуровневый паркинг, куда можно попасть на лифте.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Особое внимание в «Даниловском-2» уделено вопросам безопасности. Одна из особенностей жилого комплекса — закрытый двор с зонированием территории для разных возрастов, доступ на его территорию возможен только со второго этажа ЖК. Организованы также круглосуточное видеонаблюдение и современная домофонная сеть.

Квартиры в первой секции сдаются с подготовкой под чистовую отделку, что позволяет будущим жителям сделать ремонт по своему вкусу. В квартирах второй секции, которая сдается в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года, будет сделана чистовая отделка, и новоселы смогут заселиться сразу после получения ключей.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

- Жилой комплекс «Даниловский-2» за счет удачного местоположения и грамотных планировочных решений пользуется высоким спросом у покупателей. В первой секции раскуплены все квартиры, вторая секция распродана уже на 65%. Сейчас приобрести квартиру в ЖК можно по специальной цене в рамках главной распродажи года. А подобрать наиболее выгодные условия ипотеки вам помогут специалисты службы сопровождения клиента, созданной в компании, — отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.