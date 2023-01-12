Какие места включили в проект «Почтового туризма» в Екатеринбурге и Свердловской области

Набережная, прозванная в народе Плотинкой, это из самых любимых мест для жителей Екатеринбурга и его гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали маршрут проекта «Почтового туризма». Проект «Почтового туризма» был разработан Ростуризмом и специалистами «Почты России». Он затрагивает крупнейшие города Российской Федерации. Первый маршрут проекта в Свердловской области запущен к 300-летию Екатеринбурга и посвящен городу, а потому получил название «Столица Урала».

- Сотрудники «Почты России», как никто другой, знают города, истории и легенды городов. Наши люди знают город досконально. В маршруте «Столица Урала» для жителей и гостей Екатеринбурга мы будем раскрывать секретики туристические: где поесть, что обязательно посетить, что приобрести, где отправить памятные открытки, в каких местах и какие сувениры отправить своим родным, - рассказывает руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал АО «Почта России» Ирина Бахтина.

Как пример необычных историй Ирина Бахтина рассказала, что участники маршрута узнают, что на Главпочтамт на проспекте Ленина во время Великой Отечественной войны был построен специальный маршрут трамвая, который подходил к зданию, а далее развозил по городу почту. Такие истории помогли авторам экскурсий создать любопытный маршрут для горожан и гостей города. Пройти маршрут можно за два дня.

Как выглядит маршрут «Почтового туризма» по Екатеринбургу и Свердловской области

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Ельцин Центр авторы экскурсии признают одним из лучших мультимедийных музеев страны. Посетители музея погружаются в эпоху 1990-х годов.

В музее можно почитать письма, которые россияне отправляли Борису Ельцину, побывать в продуктовом магазине тех времен, обменять ваучер на бутылку молока и посмотреть кадры кинохроники, сидя в настоящем троллейбусе. У экспозиции есть своя драматургия: человек переходит из зала в зал и видит, как развивались события перестройки, - отмечают авторы экскурсии.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

ГОРОДСКОЙ ПРУД

Прогуливаясь от Ельцин Центра до улицы Вайнера, можно увидеть красивый городской пейзаж. Здесь проходят главные мероприятия Екатеринбурга, а также набережная считается одним из любимых мест для прогулок екатеринбуржцев и гостей Урала.

УЛИЦА ВАЙНЕРА

«По пути встретятся бронзовый велосипедист, бизнесмен, купец, Майкл Джексон и даже Гена Букин — персонаж популярного в начале 2000-х сериала «Счастливы вместе». Роль Букина исполнил выпускник Екатеринбургского государственного театрального института Виктор Логинов», - отмечается в путеводителе.

Авторы экскурсии предлагают участникам маршрута отдохнуть на главной пешеходной улице Екатеринбурга и перекусить, выбрав одно из множества кафе, расположенных на улице Вайнера.

НЕБОСКРЕБ «ВЫСОЦКИЙ»

На 54-м этаже небоскреба в прошлом году открылись два подогреваемых бассейна под открытым небом. Объекты расположены на уровне выше 180 метров над землей. После бассейнов можно погреться в сауне или бане с панорамными окнами.

Адрес: ул. Малышева, 51

ПОЧТОВЫЙ ТРАКТОР

Проект П-образного восьмиэтажного здания Главпочтамта разработал московский архитектор Константин Соломонов.

- Если смотреть на центральный фасад здания, то оно напоминает трактор. Такое ощущение возникает за счет его разноэтажности. В советское время Главпочтамт выполнял множество функций. Здесь работали почта, телеграф и телефонная станция, были ясли для детей сотрудников, а на крыше — площадка для отдыха, - рассказывают авторы дорожного листа.

Адрес: пр. Ленина, 39

«ФИОЛЕТОВАЯ ЛИНИЯ»

Знатоки называют Екатеринбург российской столицей граффити. Арт-объекты уличных полотен объединяет между собой «Фиолетовая линия». Всего в городе около 600 работ от уличных художников, большая часть находится в центре Екатеринбурга.

«Двигаясь по указателям на асфальте, можно увидеть «Логово черепашек-ниндзя»; мурал «Бумажный самолетик» площадью более 400 квадратных метров; а также узнаваемую вязь Покраса Лампаса, известного во всем мире художника, который сочетает стиль граффити с каллиграфией и типографикой. Туристический маршрут протяженностью 9 километров объединяет работы, которые создали участники фестиваля «Стенограффия» в 2019 году», - поясняют авторы путеводителя.

САПОГИ НА ПРОВОДА

«В центре Екатеринбурга есть Почтовый переулок, один из самых коротких в городе. Здесь, в доме священника Хлынова, в XIX веке открылся первый в городе телеграф. Жители Екатеринбурга долго не могли понять, как он устроен, и подвешивали вещи, которые хотели отправить в другой город, прямо к телеграфным проводам», - объясняют авторы экскурсии.

Адрес: пер. Почтовый, 7

«ГОРОДОК ЧЕКИСТОВ»

Квартал был построен специально для сотрудников НКВД. В него вместили все необходимые для жизни учреждения, даже кинотеатр. Но в квартирах не было кухонь и ванных комнат: жильцы ходили в баню, ели в общей столовой или заказывали ее на специальных фабриках, которые также разместили в этом городке.

Адрес: пр. Ленина, 69.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

В музее гости маршрута увидят самую древнюю деревянную скульптуру мира – Шигирского идола, которому уже больше 11 тысяч лет.В 2021 году к 150-летию Свердловского краеведческого музея вышла почтовая открытка с Шигирским идолом.

Адрес: пр. Ленина, 50а

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Второй день туристического маршрута посвящен поездкам в отдаленные районы Екатеринбурга и его пригород.

УРАЛМАШ

Гостям города авторы проекта «Почтовый туризм» предлагают отправиться в один из самых известных районов России – Уралмаш. Район был построен для рабочих завода с одноименным названием. В 1990-ых годах о группировке с Уралмаша знали по сводкам в новостях на центральных каналах.

«Можно прогуляться в окрестностях площади 1-й Пятилетки, где стоят самые впечатляющие конструктивистские дома, и зайти в музей при легендарном заводе (ул. Машиностроителей, 17), чтобы посмотреть действующую модель самого большого шагающего экскаватора в СССР и других машин, которые здесь делают», - сообщают авторы путеводителя.

«БЕЛАЯ БАШНЯ»

«Белую башню» спасли российские художники как уникальное творческое строение. Раньше здание обеспечивало водой жителей района, но после стало ненужным и долгое время художники пытались доказать важность постройки как культурного памятника. Высота башни составляет 30 метров. Теперь здесь проводят экскурсии, организуют выставки и восстанавливают башню с помощью «народных благотворительных сборов».

ОЗЕРО ШАРТАШ

Озеро Шарташ хорошо известно местным жителям. Рядом находится большой природный парк и древние скалы-останцы, из-за конусообразной формы их называют «каменные палатки». Считается, что древние люди использовали их как место жертвоприношений. Купаться

БЕРЁЗОВСКИЕ ПЕСКИ

Место близ Березовского известно по региону как «уральская Сахара».

«Техногенная пустыня в 15 километрах от города образовалась благодаря золотым приискам: песок — отработанная порода трёх шахт. Берёзовский рудник действует до сих пор, поэтому днём тут работают самосвалы. Лучше приехать вечером или в выходные, когда золотодобыча останавливается», - советуют авторы экскурсии.

Интересно посетить место летом: можно застать опен-эйры, гонки на джипах и квадроциклах и костюмированные фотосессии.