В Каменске-Уральском лошади сбежали от хозяев и стали звездами соцсетей

Сбежавших лошадей заметили на станции "УАЗ" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском по улицам вечером 11 января разгуливали лошади. В это время их поиском занимались хозяева.

Местные жители решили помочь вернуть сбежавших скакунов и разместили видео с ними в городской паблик во «Вконтакте». Сначала все воспринималось больше как шутка: всего-то, лошадки гуляют по тротуарам. Но вскоре в комментариях объявились люди, знающие хозяев лично.

В итоге выяснилось, что лошади действительно пропали, их владельцы вообще не обладали никакой информацией о том, где они находятся.

- Пожалуйста, кто владеет какой-либо информацией, сообщите нам в любое время суток. Хозяева не могут найти, - писала Екатерина Сологубова, знакомая с владельцами лошадей.

Двух лошадок заметили на станции УАЗ, на 13-м километре. Они бежали прямо по проезжей части в сторону частных домов.

- У нас тут лошади бегают! Вы откуда? Лишь бы на машину не прыгнули, у нас еще и ворота открыты в доме, вдруг забегут, - говорили на видео очевидцы.

Тут же в комментариях посыпались догадки, откуда животные сбежали в морозный вечер. В список попали частные дома по улице Калинина и деревня Волкова вблизи Каменска-Уральского. Многие переживали, как бы бедолаги не попали под поезд или не угодили в руки браконьеров.

Утром 12 января оба скакуна прибежали в сам город. Их отловили, обе лошади благополучно вернулись домой.

- Лошадей нашли, с ними все хорошо. Рассказывать подробнее о том, как это случилось, хозяева не хотят, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Сологубова, знакомая с владельцами.