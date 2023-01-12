«Замерзли до безобразия»: к гостинице для домашних животных в Екатеринбурге подкинули трех кошек, запакованных в коробку

Кошки здоровы, но сильно замерзли. Фото: "Дай лапы" в telegram-канале "Злой

Вечером 11 января сотрудников гостиницы для животных в Екатеринбурге «Дай лапу» ждал неприятный сюрприз. К дверям гостиницы парень с девушкой подбросили закрытую и плотно упакованную коробку. Внутри оказались две ухоженные кошки и один котенок.

Молодые люди действовали быстро: подъехали на машине, впопыхах подбежали к гостинице, а затем скрылись. Лица закрыли от камер наблюдения, вот только не учли, что гос. номер все равно остался виден.

Кошки остались на морозе в картонной коробке. Все произошло в 19:00 часов вечера говорят сотрудники гостиницы.

- Возможно, эти молодые ребята перепутали нас с приютом. С кошками все в порядке, не считая того, что они замерзли до безобразия. Одна из кошечек даже породистая, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в передержке.

Возмутившись таким поступком, в «Дай лапу» стали искать горе-хозяев во всех соцсетях, выкладывая посты. Виновникам дали время связаться с гостиницей до 12 января, иначе в полиции появится заявление.

Камеры наблюдения зафиксировали происшествие. Фото: "Дай лапы" в telegram-канале "Злой

- Они быстро вышли с нами на связь. Ребята очень молодые, сильно испугались и раскаялись в проступке. Уговаривали нас ничего никуда не писать. Мы решили их пожалеть, удалили все посты, заявление в полицию писать не будем, - подытожили в гостинице для домашних животных.

Семью кошек возвращать бывшим хозяевам отказались. Теперь питомцы ищут новый, надежный дом. Двух кошек заберет к себе одна из сотрудниц в гостинице. А вот судьба третьей пока в подвешенном состоянии, временно она будет жить в организации.