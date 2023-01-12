Стало плохо из-за низкого давления: в аэропорту Екатеринбурга, чтобы спасти пассажира, посадили самолет из Абакана

Самолет летел из Абакана в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» минувшим утром совершил незапланированную посадку самолет. Воздушное судно рейса S7-2594 летело из Абакана в Москву, когда одному из пассажиров вдруг стало плохо.

- У мужчины, уже в возрасте, что-то с давлением было неладное, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из пассажиров. - Говорили, что давление вдруг резко упало.

При приземлении в аэропорту мужчину уже ждала машина скорой помощи.

- По прилете пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта. - Рейс уже вылетел из «Кольцово» в пункт назначения.