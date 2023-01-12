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Происшествия12 января 2023 6:13

Стало плохо из-за низкого давления: в аэропорту Екатеринбурга, чтобы спасти пассажира, посадили самолет из Абакана

Мужчину увезли на скорой в городскую больницу
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Самолет летел из Абакана в Москву

Самолет летел из Абакана в Москву

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» минувшим утром совершил незапланированную посадку самолет. Воздушное судно рейса S7-2594 летело из Абакана в Москву, когда одному из пассажиров вдруг стало плохо.

- У мужчины, уже в возрасте, что-то с давлением было неладное, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из пассажиров. - Говорили, что давление вдруг резко упало.

При приземлении в аэропорту мужчину уже ждала машина скорой помощи.

- По прилете пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта. - Рейс уже вылетел из «Кольцово» в пункт назначения.

ЧППроисшествия: ЧП