В Серове инспекторы ДПС спасли женщину с двумя детьми, машина которой застряла на заснеженной трассе

Сотрудники Госавтоинспекции организовали прибытие на место происшествия тягача. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Серове инспекторы ДПС спасли женщину с двумя детьми, машина которой съехала с трассы и застряла в сугробе. Майор Антон Сумской и капитан Павел Чеклецов патрулировали трассу, когда заметили в кювете иномарку Renault Kaptur.

- Жители Нягани с утра выехали из дома и направлялись в Екатеринбург. Однако, проехав нужный поворот, автоледи допустила съезд с дороги и угодила в снежный плен, из которого выбраться самостоятельно не смогла, - отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали прибытие на место происшествия тягача, который и вытянул застрявшую легковушку. Аналогичный случай произошел и с лейтенантами Даниилом Артамоновым и Алексеем Кишмерешкиным.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Полицейские заметили сломанную иномарку Chevrolet Cruze, хозяин которой безуспешно пытался починить. Стражи порядка пересадили продрогших в салоне холодной машины женщину и двух детей в свою патрульную машину, чтобы согреться.

- Силовики отбуксировали транспортное средство на тросе к месту ремонта и помогли найти необходимые запчасти в одном из магазинов города, - резюмировал Валерий Горелых.

В обоих случаях граждане от души поблагодарили госавтоинспекторов за содействие и помощь, пожелав им успехов в нелегком деле. На что полицейские скромно ответили: «Это наша работа».

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