«Руки отмерзают за 10 секунд»: уральские экстремалы уехали в Воркуту на одном мотоцикле

Байкеры доехали до заполярья по зимнику. Фото: Дмитрия Калинина во "Вконтакте"

Уральские экстремалы совершили удивительный путь: от Екатеринбурга до самой Воркуты. Не на поезде, и даже не на автомобиле, а на одном лишь мотоцикле.

Дмитрий Калинин рассказывает, что во все путешествия ездит только на мотоцикле, а крайний север выбрал из-за интереса к дороге по зимнику. Говорит, что она намного сложнее, чем привычный асфальт.

- Уже третий год я езжу в путешествие именно на мотоцикле, и именно 3 января. В прошлом году ездили на Алтай, а в позапрошлом была большая поездка на север нашей Свердловой области. Маршрут именно такой, потому что была цель - проехать не по асфальтированной федеральной трассе, а по зимнику, - рассказывает экстремал.

Местами температура опускалась до -40 градусов. Фото: Дмитрий Калинин во "Вконтакте"

В путь он отправился вместе с товарищем, легким на подъем, Дмитрием Кузьминым: так и спокойнее, и дешевле, все расходы делятся пополам. Самое главное было подготовиться к поездке.

- Себе специально для этой поездки купил новый снегоходный костюм, снегоходный шлем с подогревом у меня есть уже давно. Теплые рыбацкие сапоги на - 65 градусов тоже были. Из вещей с собой только все самое необходимое, никаких палаток, печек, дров и термосов, - раскрывает секреты Дмитрий Калинин.

Один из зимников на Севере закрыли из-за низких температур. Фото: Дмитрий Калинин во "Вконтакте"

По его словам, мотоцикл путешественника всегда в «боевой готовности», поэтому тревог, что он вдруг подведет где-то в заполярье не было. Хотя поломка все же случилась, причем на второй день пути.

- Это было в городе Ивдель. Потеряли один день на ремонт и поиск запчастей, с которыми нам помог Виталий «Капитан» из Югорска - известный в кругах мотоциклист и зимобайкер, - говорит Дмитрий. - В остальном мотоцикл не подводил. С собой везем набор инструментов и небольшой ЗИП, без этого на Урале никуда.

Маршрут в первую дорогу не корректировали. Каждый захватывающий пейзаж путешественники старались успеть заснять, несмотря на 40-градусные морозы, хоть и признаются, что руки отмерзают за 10 секунд.

Байкеры останавливались в населенных пунктах. Фото: Дмитрий Калинин во "Вконтакте"

Остановки делали в разных населенных пунктах, что встречались на пути. При этом, уже далеко на Севере, за городом Лабытнанги, местная администрация закрыла проезд по зимнику, из-за сильных морозов. Но Дмитрия и его попутчика это не остановило.

На небольшом участке пути отчаянным байкерам все-таки пришлось променять железного коня на купе теплого поезда. Все потому, что до Воркуты нет ни прямой дороги, ни даже зимника.

До Воркуты доехали 10 января. Фото: Дмитрий Калинин во "Вконтакте"

В итоге, до места назначения охотники за приключениями доехали 10 января. Их в заполярье встретили старые знакомые.

- Нас встретил наш друг Николай Безуглый, мотоклуб «ВоркутаМотор». Он тоже путешествует на Урале по стране, но летом, да еще и с собакой. Наше путешествие еще не закончено – нас ждет обратный путь в Екатеринбург. Поедем другим маршрутом, не тем, которым планировали изначально, - рассказывает Дмитрий Калинин.