Выплаты семье пообещали начислить до 28 декабря 2022 года. Фото: читатель «КП»

Многодетной маме Елене из Нижней Туры обещали до конца 2022 года перевести выплаты на ее мужа, который находится в зоне СВО. Однако, в срок деньги так и не пришли. Женщина и трое детей в возрасте 2, 4 и 5 лет едва не остались на улице из-за того, что им нечем было платить за квартиру. Так, семья выживает на детское пособие в 28 тысяч рублей.

Женщина уже обращалась в военную прокуратуру, чтобы восстановить справедливость. Сначала ей сказали, что деньги поступят в период с 23 по 28 декабря. Но новогодние каникулы прошли для семьи без хороших новостей.

- Денег так и не перевели. В личном кабинете мобилизованного было указано, что средства поступили на счета. Но ни на одной карте моего мужа их не было. Уже 9 января со следователем поговорила. Как мне сообщили, операторы допустили ошибку. Они ввели реквизиты карты из одного банка, но выбрали платежную систему другого. Теперь, чтобы деньги поступили их нужно вернуть с другого банка и перечислить заново на счет моего мужа, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена участника СВО Елена.

Семья выживает на детское пособие. Фото: читатель «КП»

Кроме того, Елена отмечает, что вся эта операция займет около двух недель. Только в течение 10 рабочих дней банки будут разбираться с поступившими финансами.

- Это могло произойти из-за человеческого фактора. По крайней мере, заявителям уже был дан ответ, почему именно произошла такая ошибка. Специалисты банка сделают все возможное, чтобы решить проблему в оговоренный срок, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник знакомый с ситуацией.

Женщина говорит, что будет выкраивать последние деньги с детского пособия, чтобы отправить их мобилизованному мужу.

- С квартирой нам помогли разрешить вопрос. В Новый год нам привозили подарки с предприятий и продукты. Мы с голоду не умрем. Я позвонила владельцу квартиры, мы договорились, что оплату переведу в конце месяца. За все время на счету в личном кабинете мужа накопилось больше шестисот тысяч рублей, - отмечает Елена.

Напомним, что в семье также воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Елена занимается реабилитацией самостоятельно и не может отдать дочку в детский сад.

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