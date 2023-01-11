Мужчину нашли вблизи поселка Асбест. Фото: "ЛизаАлерт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу под Екатеринбургом 10 января был найден молодой мужчина. Им оказался 30-летний Александр Котов из поселка Асбест под Сысертью. Он пропал еще 3 января при загадочных обстоятельствах: вышел во двор чистить снег и кормить собаку, а потом бесследно исчез.

Его жена рассказывала родственникам Александра, что он без предупреждения уехал на своей машине в абсолютно неизвестном направлении. После того, как тело опознали и его личность была установлена, в полиции сообщили, что следов криминала нет. Предположительно, смерть наступила из-за обморожения.

- Тело мужчины найдено без признаков криминальной смерти. В качестве одной из версий рассматривается то, что мужчина мог скончаться от переохлаждения, - уточнял глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также считают и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Они рассказали, что ориентировка по Александру к ним поступила лишь в ночь с 8 на 9 января. Спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски.

- В начале второго ночи к нам обратилась супруга Александра. Она рассказала, что накануне в лесу, примерно в четырех километрах от поселка Асбест нашли его машину, мы сразу же выехали, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Поисковый отряд был на месте через два часа после разговора с женой Александра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры рассказывают, что серебристая «Лада» Александра двенадцатой модели была найдена еще в день его пропажи, 3 января. Автомобиль обнаружил мужчина, который случайно оказался рядом с лесной чащей. Он до последнего скрывал находку. Но когда появились ориентировки, то сообщил, где увидел машину.

Ее сразу же увезла супруга Александра. На поиски своего мужа она отправилась вместе с отрядом, на их автомобиле. Она указала, где стояла "Лада" Александра, но в лес вместе со спасателями не пошла.

- На улице был лютый холод, она легко одета, брать ее на поиски не стали, ждала нас в нашей машине. Следы вели в чащу леса, они были совершенно хаотичными. Были и лежанки Александра, видно, как он падал, вставал и шел в другом направлении. Через примерно полтора километра мы на него наткнулись. Говорить супруге сразу, что это он не стали, нужно было сначала провести опознание, вызвали полицию, - говорят в отряде «Прорыв».

Куртка на мужчине была полностью расстегнута – верный признак переохлаждения, говорят спасатели. Идти по его следам было очень трудно даже опытным людям. Причина, по которой Александр сорвался с места и убежал в лес до сих пор неизвестна.

- У его жены, как и у нас непонимание полное. Вернулся из магазина, все было спокойно, почему сорвался и уехал в такое место – полная загадка. Это место, где особо даже никто не ездит, это даже не трасса, а лес, где ездят лесовозы, - говорят в «Прорыве».

У Александра осталась не только молодая жена, но и маленькая дочь. Сам он переехал на Урал лишь несколько лет назад из Подмосковья. Со своей избранницей он познакомился в интернете три года назад. Родственники, которые остались в Московской области, говорят, что в истории множество несостыковок, а описанное поведение в тот вечер совершенно не похоже на Александра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пошел чистить снег во дворе и пропал: молодой отец погиб под Екатеринбургом (подробнее)