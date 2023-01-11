Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2023 9:04

Тело убитой на Урале матери пятерых детей опознали родственники

Многодетную мать Любовь Белюшину нашли мертвой под Режом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Многодетную мать, пропавшую под Алапаевском, не могли найти больше двух недель. Фото: соцсети

Многодетную мать, пропавшую под Алапаевском, не могли найти больше двух недель. Фото: соцсети

Тело убитой на Урале матери пятерых детей опознали родственники. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила сестра Любови Белюшиной Евгения Костоусова.

- Мне позвонила наша сестра Вера, сказала, что ее опознали, - подтвердила информацию Евгения.

36-летнюю жительницу села Коптелово нашли мертвой после двадцати дней поисков под Режом. Любовь Белюшина пропала еще 22 декабря 2022 года. О ее исчезновении вечером в тот же день сообщил полиции бывший муж Александр Белюшин. Супруги развелись в октябре прошлого года, но продолжали жить вместе с четырьмя детьми в своем доме.

Ранее мать убитой Любови Белюшиной Людмила сообщила, что на опознание поехал отец Любови.

Бывший муж многодетной матери Александр Белюшин задержан под подозрением в убийстве. Накануне он прошел допрос на детекторе лжи. Перед задержанием в доме Белюшиных проводились обыски.

По словам коллег и родственников Любови, женщина жаловалась на бывшего мужа и говорила, что он ее избивал. Сам Александр утверждал, что ударил ее один раз, после чего супруги и развелись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья пропавшей на Урале матери пятерых детей сообщила о смерти Любови Белюшиной. Женщина пропала 22 декабря под Алапаевском (подробнее)

Вину признал: полиция задержала бывшего мужа матери пятерых детей, найденной мертвой на Урале. Полиция задержала бывшего мужа матери пятерых детей, найденной мертвой на Урале (подробнее)

Перед задержанием экс-супруг убитой Любови Белюшиной раскрыл подробности семейных ссор. Александра Белюшина подозревают убийстве матери пятерых детей (подробнее)

Знала, что произойдет страшное: полная история загадочного исчезновения матери пятерых детей. Что известно о пропавшей под Алапаевском матери пятерых детей Любови Белюшиной на 9 января 2023 года (подробнее)

Если со мной что-то случится, он виноват: перед исчезновением мать пятерых детей жаловалась на бывшего мужа. Появилась переписка пропавшей на Урале матери пятерых детей с сестрой за два дня до исчезновения (подробнее)

КриминалИнтересное