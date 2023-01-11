Многодетную мать, пропавшую под Алапаевском, не могли найти больше двух недель. Фото: соцсети

Тело убитой на Урале матери пятерых детей опознали родственники. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила сестра Любови Белюшиной Евгения Костоусова.

- Мне позвонила наша сестра Вера, сказала, что ее опознали, - подтвердила информацию Евгения.

36-летнюю жительницу села Коптелово нашли мертвой после двадцати дней поисков под Режом. Любовь Белюшина пропала еще 22 декабря 2022 года. О ее исчезновении вечером в тот же день сообщил полиции бывший муж Александр Белюшин. Супруги развелись в октябре прошлого года, но продолжали жить вместе с четырьмя детьми в своем доме.

Ранее мать убитой Любови Белюшиной Людмила сообщила, что на опознание поехал отец Любови.

Бывший муж многодетной матери Александр Белюшин задержан под подозрением в убийстве. Накануне он прошел допрос на детекторе лжи. Перед задержанием в доме Белюшиных проводились обыски.

По словам коллег и родственников Любови, женщина жаловалась на бывшего мужа и говорила, что он ее избивал. Сам Александр утверждал, что ударил ее один раз, после чего супруги и развелись.

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