Суд Омска пересмотрит дело математика из Екатеринбурга, которого осудили за педофилию после обвинений экс-супруги

Сторона защиты и родственники Александра Кондратьева посчитали, что его оговорила супруга Фото: Олег ГАЛИМОВ

Омский областной суд пересмотрит дело 41-летнего математика из Екатеринбурга Александра Кондратьева (все имена изменены - прим.ред), которого признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера»

Следствие посчитало, что в 2019 году бывший научный сотрудник института математики УрФУ несколько раз совершал противоправные действия в отношении своей четырехлетней дочки. Суд признал Александра виновным по всем шести эпизодам и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы и два года ограничения свободы.

Однако сторона защиты и родственники Александра Кондратьева посчитали, что его оговорила супруга, с которой он был в разводе. Якобы, таким способом женщина попыталась избавиться от экс-супруга, который пожелал поддерживать общение с ребенком.

Суд признал Александра виновным по всем шести эпизодам. Фото: предоставлено адвокатом Ольгой Кезик

- При рассмотрении дела по существу в Кировском районном суде принимал участие прокурор Мелюхин. Потом был постановлен приговор, с которым сторона защиты была не согласна и написала апелляционную жалобу. Дела, связанные с несовершеннолетними, рассматривает пятый судебный состав, председателем которого является Мелюхина – мать прокурора, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга Кезик, адвокат Александра Кондратьева.

Сторона защиты посчитала, что при таких обстоятельствах имеется конфликт интересов, поэтому невозможно рассмотреть дело, чтобы не было сомнений в беспристрастности судей.

- Я не согласилась с этим и обжаловала постановление Верховного суда. Апелляционная инстанция сегодня удовлетворила ходатайство и передала дело в Омский областной суд. Дата заседания еще не назначена, пока материалы поступят, пока их рассмотрят, скорее всего, процесс начнется в ноябре, - добавила Ольга Кезик.

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