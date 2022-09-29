Девушка всегда мечтала сниматься в крутых проектах. Фото: из архива Анастасии Куприяновой

Екатеринбурженка Анастасия Куприянова за три года заработала больше 10 миллионов, выпивая с мужчинами. Необычная профессия «собутыльницы на час» обеспечила ей беззаботную жизнь, но изрядно подпортила здоровье. В один прекрасный день Настя решила все бросить и попытать удачу в популярном ТВ-шоу. Именно оно изменило жизнь девушки и помогло начать карьеру актрисы.

Екатеринбурженка верит, что мечты должны сбываться. Фото: из архива Анастасии Куприяновой

«ЗАРАБАТЫВАЛА ПО 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

Профессия собутыльницы на час очень распространена в барах Южной Кореи. Основная задача девушек – выпивать и веселиться с гостями. Работать в такой необычной сфере Настю Куприянову позвала подруга.

- Я уехала в Южную Корею в 2017 году. Мне тогда было 25 лет. Меня не устраивало мое финансовое положение, поэтому, когда подруга позвонила и предложила работать вместе с ней, я, недолго думая, согласилась и бросила прежнюю жизнь, - вспоминает Настя.

Уже на следующий день екатеринбурженка прилетела на самолете в город Тэгу и приступила к работе в одном из баров в городе Тэгу. Настя работала с 19:00 вечера до 05:00 утра каждый день, без выходных.

Девушка уехала работать в караоке-бар в город Тэгу. Фото: из архива Анастасии Куприяновой

- Наша задача заключалась в том, чтобы выпивать вместе с гостями, петь с ними или для них в караоке, шутить, танцевать и веселиться. Интимные услуги в нашем баре не оказывались. Клиенты приходили разные: американцы, турки, бывали русские и, конечно, корейцы. В основном, это были обеспеченные люди, - рассказывает Настя.

В караоке-баре, где работала Настя, за один час с учетом курса доллара на 2017-2019 ($1 стоил порядка 60 рублей), она зарабатывала около 600 рублей.

- Бывало такое, что в одной компании я могла просидеть по 8-9 часов до самого утра. В такие дни я зарабатывала больше. Плюс у каждой девочки был оклад – 1000 долларов в месяц. То есть это примерно 60 000 рублей по старому курсу. Многие клиенты оставляли хорошие чаевые. Так, в общей сумме за месяц у меня выходило заработать около 300 тысяч рублей, - подсчитывает Анастасия.

За три года работы Настя заработала около 10 миллионов. Фото: из архива Анастасии Куприяновой

За три года жизни в Южной Корее девушка смогла заработать больше 10 миллионов рублей, но ночной образ жизни и постоянное присутствие в жизни алкоголя дали о себе знать.

- Я сильно полнела, на лице были постоянные отеки, не высыпалась и чувствовала себя не очень. Раз в полгода брала отпуск и уезжала к родным в Россию, где сразу проходила полноценное обследование в больнице, пропивала курс витаминов, занималась спортом, ходила на массажи и начинала чувствовать себя гораздо лучше. После этого снова приходилось долго привыкать к жизни «тусовщицы», - рассказывает Настя.

Проработав три года собутыльницей на час, девушка забеспокоилась о своем здоровье и решила вернуться на Родину.

Сейчас девушка живет в Москве, снимается в кино и ходит на светские тусовки. Фото: из архива Анастасии Куприяновой

«ПРОСЛАВИЛАСЬ НА "СЛУЖБЕ" В АРМИИ»

Приехав в Екатеринбург, Настя долго без дела не сидела и решила осуществить давнюю мечту. Девушка всегда хотела сниматься в кино, но начать решила с проектов на ТВ. Она прошла кастинг в шоу «Солдатки» на ТНТ, которое сделало ее знаменитой.

- У меня получилось это совершенно случайно. Увидела рекламу, решила рискнуть и подала заявку. Я всегда мечтала сняться в крутых проектах, а в каких именно, мне было не важно. Просто тогда мне на глаза попался проект о спецназе, - рассказывает Настя. - На шоу было очень много физических нагрузок. Я даже не представляла, что меня ждет. Сложнее всего давался бег. Я не люблю бегать! Приходилось бегать, да еще и в бронежилете, который весит 7 кг, плюс автомат 3,7 кг, берцы… Уже через неделю пребывания на проекте я получила стрессовый перелом колена и разрыв связки.

Насте нелегко далось участие в проекте. Фото: персс-служба ТНТ

На шоу Настя прошла через боль, обиды, предательства. О том, что происходило за кадром и почему из армии ее не дождался молодой человек девушка рассказывала ранее в интервью «КП-Екатеринбург».

Настя выбралась в финал, но победить ей так и не удалось. Зато после участия в «Солдатках» у девушки появились множество поклонников, ее стали приглашать участвовать в других проектах на ТВ, а этим летом девушка начала сниматься в фильмах и сериалах.

На шоу Настя прошла через боль, обиды, предательства. Фото: персс-служба ТНТ

Сейчас Настя живет в Москве, постоянно ходит на светские тусовки. О своей жизни и процессе съемок девушка рассказывает подписчикам в социальных сетях.

- Мне удалось не только побывать на съемках, но и принять участие в сериале «Балет» с Федором Бондарчуком в главной роли. Играла в сериале «Девушки с Макаровым» стюардессу. А ведь было время, когда я реально училась на стюардессу, но не стала летать. Поняла, что это не моя профессия, зато в кино сыграть такую роль было приятно, - рассказывает Настя.

Анастасия сыграла в сериале «Девушки с Макаровым» стюардессу. Фото: социальные сети Анастасии Куприяновой

Сейчас красотка из Екатеринбурга принимает участие сразу в нескольких проектах. Пока это лишь роли второго плана, но Настя искренне верит, что ее мечты стать звездой экранов обязательно сбудутся.

- Недавно снималась в особняке олигарха. Съемка была тяжелая, снимали «лето», а на улице было жутко холодно. Но зато в таком шикарном месте и с такими классными актерами. Очень рада, что сфотографировалась с одним невероятным актером. Пока не могу показать, с кем. Но когда я была маленькая, клеила его фото рядом со своими. Мечты сбываются! Визуализируйте!, - желает своим подписчикам девушка.

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