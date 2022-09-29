Ученые из Екатеринбурга нашли останки 6-летнего мамонтенка

Мамонтенку в момент смерти было шесть лет. Фото: Курындина В.Е.

Уральские ученые ликуют. Впервые им удалось найти останки древнего мамонтенка, у которого сохранились не только кости, но и даже шкура и... хобот. Экспедицию они проводили в начале сентября Гыданском полуострове (это рядом с Карским морем, - Прим. Ред.)

По примерным оценкам ученых, мамонтенок жил около 30-40 тысяч лет назад. Фото: Курындина В.Е.

- Уникальность находки в ее хорошей сохранности и возрасте - мамонтенку было всего шесть лет, когда он умер, - рассказывает Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии растении и животных УрО РАН. - Найдена была большая часть скелета животного. Сохранились мягкие ткани и большая часть шкуры с хоботом, с глазом и ухом. Такая находка была сделана впервые.

Уникальность находки в том, что у останков мамонтенка остался хобот. Фото: Курындина В.Е.

Из-за чего именно умер мамонтенок, пока не известно. Исследователям сейчас предстоит выяснить это, изучая его останки.

- Мы провели отбор образцов для изучения. Важна не только находка, но и те условия, в которых мамонтенок жил, - говорит Павел Косинцев. - И теперь мы сможем на основе анализа провести реконструкцию тех природных условиях, в которых он жил. Особый интерес для ученых представляет хобот мамонтенка. Пока сама находка будет находиться в Тазовском краеведческом музее - на полуострове.

Сохранилось на останках мамонтенка также ухо и глаз животного. Фото: Курындина В.Е.

По предварительным оценкам, мамонтенок жил около 30-40 тысяч лет назад. Обнаружить его останки удалось благодаря местному жителю.

- Остатки мамонтенка выпали из берега реки, когда на лодке мимо проходил местный житель Константин, - рассказывает Павел Косинцев. - Там была шкура и кости. Он сообщил об этом в местный музей. После этого уже прибыли специалисты. Из-за чего мамонтенок непонятно. Неизвестно, как он залегал в слое. Но на костях нет следов зубов хищника. Имя мамонтенку еще не придумали. По традиции их называют в честь тех, кто их обнаружил.