Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков принял участие в пресс-конференции. Полковник впервые публично ответил на вопросы журналистов о частичной мобилизации. 28 сентября стало известно, что приказ о частичной мобилизации в регионе был изменен. В частности из него убрали пункт, запрещающий покидать страну резервистам.

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