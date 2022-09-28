Купить билет в день вылета теперь недешевое удовольствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга Марии на сутки позже пришлось возвращаться домой из Москвы. Все из-за безумных цен на авиабилеты до уральской столицы. Вечером 27 сентября цены на рейсы в Екатеринбург варьировались от 18 до 30 тысяч рублей.

- Очевидно, что все рвутся к границе с Казахстаном. Москвичи поняли, что гораздо дешевле добраться до Екатеринбурга, а от нас уже к границе. Покупать билеты за 30 тысяч я, разумеется, не стала. Утром 28 сентября за 6500 рублей взяла на рейс «Уральских авиалиний», - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Мария.

Цены на авиабилеты до Екатеринбурга и Оренбурга из Москвы 27 сентября. Фото: Предоставлено "КП"

Аналогичная ситуация была и с ценами на билеты из Москвы до Оренбурга. За них авиаперевозчики просили по 30 и 60 тысяч.

- Народ понял, что дешевле прилететь на Урал, а потом поехать в Орск, где несколько КПП с Казахстаном. В Екатеринбург мужиков летело очень много. Но каких-то «особых» не было видно. Чего-то странного не обнаружила, думаю «бегунов» не было, - добавила Мария.

Отметим, что еще в начале сентября билеты до Екатеринбурга из столицы можно было приобрести за 3 500 рублей.

А вот какие цены были на билеты до Екатеринбурга в начале сентября. Фото: читатель «КП»

Напомним, что 28 сентября свердловский комиссариат изменил приказ о частичной мобилизации в регионе. Из документа убрали параграф, который запрещал резервистам покидать пределы страны.

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