Осенний призыв в Свердловской области начнется 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии в рамках ежегодного планового осеннего призыва на срочную службу в армии. Призвать планируется более трех тысяч свердловчан.

- В ее состав вошли и.о заместителя губернатора Азат Салихов, и.о. министра общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, врио военного комиссара региона Сергей Чирков, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий, - сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. - Возглавил комиссию глава региона.

Отмечается, что «срочников» не будут отправлять участвовать в СВО во время частичной мобилизации. Об этом ранее заявили и в Минобороны РФ. Отметим, что в марте президент России Владимир Путин также сообщал, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

Решения о годности призывников будут принимать на основании заключений медиков. При этом, если будут возникать спорные ситуации, молодых людей будут отправлять на медицинское освидетельствование в региональный центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата.

Осенний призыв в Свердловской области начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

Указ о создании призывной комиссии, подписанный губернатором, опубликован в сегодняшнем номере «Областной газеты».