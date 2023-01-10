Под Екатеринбургом автоинспекторы спасли пассажиров автобуса, сломавшегося на морозе

Общественный транспорт не выдержал 30-градусный мороз и заглох. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Под Екатеринбургом инспекторы ДПС помогли пассажирам сломавшегося междугороднего автобуса. Все произошло вечером 9 января, лейтенанты Юрий Бурнатов и Марат Искандаров находились на дежурстве, когда заметили на обочине машину, которая следовала из Краснотурьинска. Общественный транспорт не выдержал 30-градусный мороз и заглох.

Оказалось, что в салоне Setra в этот момент находились 44 человека, включая детей и беременную женщину.

- Офицеры полиции стали останавливать проезжавшие легковые автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения. В течение 15 минут все граждане были отправлены на попутных машинах в Екатеринбург. «Капитан» транспортного средства свою «ласточку» не бросил и продолжил ее чинить, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В салоне общественного транспорта находились 44 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно через час автобус удалось починить, и водитель самостоятельно доехал до своего предприятия.

- Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, искренне поблагодарили сотрудников Свердловской полиции за неравнодушие и своевременно оказанную помощь. С учетом того, что морозы продержатся на Среднем Урале еще несколько дней, экипажи Госавтоинспекции продолжат регулярное патрулирование, - добавил полковник Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области выдалась по-настоящему морозная погода. В северной части области температура воздуха в первую неделю января опускалась до -35 градусов.

- Сильное похолодание вызвано обвалом студеного арктического воздуха на Урал, Западную Сибирь и на Европейскую территорию России, - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.