Уральские специалисты напомнили, как выглядит правильная баня при аномальных морозах в Свердловской области

Горячая сауна согреет в аномальные уральские морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней на Среднем Урале стоят редкие морозы. В ночь на 10 января на юго-западе Свердловской области столбики термометров опустились до -40 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге днем 10 января -22 градусов ощущаются как -29. Неудивительно, что в такие морозы уральцы хотят погреться в бане, сауне или хамаме. Вместе с тем выбрать достойное учреждение бывает непросто. Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области напомнили уральцам, как найти хорошую баню, где время можно провести безопасно и комфортно.

Эксперты напоминают, что при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья.

Как выбрать баню или сауну в Екатеринбурге и Свердловской области

- Во время визита, прежде всего, нужно обратить внимание на место, где размещена баня. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать баню или сауну, расположенную в жилом многоквартирном доме, так как при расположении бани в жилом доме практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму, - предупреждают представители Роспотребнадзора.

На входе обязательно должна находится вывеска, у стойки администратора – «Уголок потребителя», а сам администратор при знакомстве должен показать вам прейскурант цен.

Сотрудники качественного учреждения выходят на смену в чистой спецодежде. При оформлении посещения они могут предложить посетителю чистый комплект белья – одноразовые тапочки, шапочки, простыни и прочее.

Крошечные бани с 1-2 помещениями вряд ли будут отвечать требованиям Роспотребнадзора. В здании должны находиться гардероб, раздевальная с санузлами, мыльная, парильная. Нередко при общественных банях на законных основаниях работают специалисты маникюра и педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг. Также там могут быть прачечные, объекты общественного питания, розничной торговли и бассейны, если они отвечают требованиям соответствующих СанПиНов.

Определить, хорошая ли перед вами сауна или баня можно, обратив внимание на интерьер. В приличных заведениях он будет отвечать правилам санитарной безопасности.

- В бане или сауне нельзя использовать мебель, обтянутую тканью – мягкие диваны, бильярдные столы, так как обеспечить их должную дезинфекцию невозможно, а влажность и температура способствует активному размножению в них болезнетворных бактерий и грибков, - предупреждают сотрудники Роспотребнадзора.

Температура воздуха тоже регламентируется стандартами: так, в раздевальной она составляет температура воздуха 25-28 градусов, в мыльной – не ниже 25 градусов.

- При посещении бани или сауны с бассейном также необходимо обращать внимание на сильный и резкий запах хлора, который свидетельствует о гиперхлорировании воды и возможных последствиях для организма человека — аллергических реакциях или химических ожогах. В таких случаях общественными купелями или бассейнами в саунах и банях лучше не пользоваться, чтобы отдых не закончился неприятностями, - считают специалисты.