Где провести в Екатеринбурге Старый Новый год 13-14 января 2023 года

Старый Новый год - приятный шанс повторить семейный праздник в середине января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год. В этот день семьи также стараются провести время вместе, так за общим столом, так и на светских мероприятиях. «Комсомолка» расскажет, какие мероприятия связаны со Старым Новым годом в Екатеринбурге

Афиша мероприятий на Старый Новый год 13-14 января 2023 года

Старый Новый год с хором

На Старый Новый год симфонический оркестр отвлекается от серьезных классических произведений и обращается к легкомысленным полькам, фокстротам, ретро-хитам и песням из новогодних кинофильмов. К тому, что приятно послушать в радостный праздничный день.

Среди композиций музыканты исполнят «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», «пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», «Вдоль по улице метелица метет» Варламова, Неаполитанская тарантелла Россини.

Место: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38А

Дата и время: 13 января в 19:00

Другой оркестр. Prodigy. Rave Forever!

За 10 лет существования оркестра музыканты создали авторские композиции на хиты Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Radiohead, а также написали собственные композиции в стилях drum and bass, break beat и trip-hop.

В Старый Новый год «Другой оркестр» порадует поклонников своим видением творений Prodige, а также таких исполнителей как Smack My Bitch Up, Out Of Space, Voodoo People, Their The Law, Boom boom tap.

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12

Дата и время: 13 января в 19:00

Гарри Поттер. Симфоническая сюита

Команда Дворца культуры железнодорожников отправит своих гостей в Хогвардс на один день. Музыканты Оркестра Модерн предлагает прогуляться по школе с главными героями истории.

В программе — саундтреки четырехкратного обладателя «Оскара» композитора Джона Уильямса и оскароносного Патрика Дойла. Слушатели услышат музыкальные темы из «Философского камня», «Тайной комнаты», «Узника Азкабана» и «Кубка огня».

Место: Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

Дата и время: 13 января в 19:00

Русская зима, или Старый Новый год с оркестром

Праздновать Старый Новый год вместе с зрителями уже стало доброй традицией для команды Детской филармонии. В эти дни в камерном зале проходит концерт за столиками.

Вечер скрасят горячий чай и теплые мелодии от музыкантов Оркестра народных инструментов.

Место: Детская филармония, ул. 8 Марта, 36

Дата и время: 14 января в 14:30 и 17:00

Денис Мажуков «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!»

Российский пианист и певец, композитор, радиоведущий Денис Мажуков приедет в Екатеринбург с концертом в «Синару Центр». Выступать музыкант при поддержке вокального ансамбля Sinara Singers.

В программе рождественские песни, традиционные спиричуэлсы и госпелы, кантри, лирические баллады, рок-н-роллы и ритм-энд-блюзы. Хиты Элвиса Пресли, Рэя Чарлза, Джерри Ли Льюиса, Литл Ричарда, Чака Берри, Алексея Мажукова.

Место: «Синара Центр», Верх-Исетский бул., 15

Дата и время: 14 января в 19:00

Сказочное рождество

Перед гостями Детской филармонии выступят капелла мальчиков и юношей, джаз-хор и ансамбль скрипачей. Мальчики капеллы будут наряжены в колпаки Санта Клауса, а девочки украсят свои прически «оленьими рожками». Фойе украсят скрипачи-ангелочки и белый рояль. В большом зале Кот Филармоник будет вести праздник. Дети споют про русскую зиму, елку и Новый год.

Место: Детская филармония, ул. 8 Марта, 36

Дата и время: 18:30 13 января

«Голубой огонёк»

Фильмофонд предлагает отметить Старый Новый год, как это было в Советском Союзе. Для гостей вечера будет организован фуршет с игристым вином и мандаринами и просмотр «Голубого огонька» 1960-ых годов. Также для зрителей будут проведены конкурсы и розыгрыш билетов в кино. Вход: 200 руб.

Место: ул. Блюхера, 4

Дата и время: 13 января в 19:00

Ледовое шоу «Снежная королева»

На льду предстанут олимпийские чемпионы по фигурному катанию: Алексей Ягудин сыграет Сказочника, Татьяна Тотьмянина – Снежную королеву, Максим Маринин – злого Тролля. Действие на льду развернется под музыку композитора Алексея Шора с постановкой Ильи Авербуха.

Место: Арена «Уралец», ул. Большакова, 90

Дата и время: 14 января в 14:00 и 18:00

«Клоун»

Отметить Старый Новый год можно, посетив в выходные Екатеринбургский цирк. К слову, с 14 по 16 января в цирке будут идти заключительные выступления перед длительной реконструкцией. По оценкам команды цирка, реконструкция здания продолжится два года.

В Екатеринбургском цирке идет шоу-программа «Клоун» в честь легендарного Юрия Никулина. Это совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, созданный к 100-летию со дня рождения артиста.

Место: Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43

Дата и время: 14 января в 12:00 и 16:00

Музейная мастерская «История новогодней открытки» с переводом на русский жестовый язык

Мероприятие совмещает в себе экскурсию и мастер-класс. Участвовать можно от 12 лет.

На экскурсии гости узнают, как по открыткам можно отследить историю страны. Традиция новогодней почты в России существует больше 100 лет. Экскурсоводы расскажут, когда Дед Мороз и Снегурочка появились на открытках и как они выглядели, почему первые рождественские открытки были выпущены комитетом Красного Креста и какой руководитель государства чаще всего становился героем новогодних открыток?

На мастер-классе гостям мастерской помогут создать открытку в лучших рождественских традициях.

Место: Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 2

Дата и время: 14 января в 12:00