Эвакуировано 100 студентов и преподавателей: в Екатеринбурге загорелся Уральский политехнический колледж

С огнем боролись 45 сотрудников МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одиннадцатом часу утра случилось ЧП. На проспекте Ленина загорелось здание Уральского политехнического колледжа. Густой черный дым стал вырываться из подвального помещения учебного заведения.

- В 10:16 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб.

Звенья газодымозащитной службы проверили все этажи здания. Также внутри была организована вентиляция помещений. Пока информации о пострадавших не поступало.

- В тушении пожара задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава, - добавляют в МЧС. - В 10.44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 квадратных метров.