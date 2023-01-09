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Происшествия9 января 2023 11:45

Житель Екатеринбурга отсудил миллион за разбитый полицейским элитный Mercedes

Сотрудник МВД устроил аварию, находясь за рулем служебной «Весты»
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Осенью 2021 года сотрудник МВД устроил аварию на улице 8 Марта. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Осенью 2021 года сотрудник МВД устроил аварию на улице 8 Марта. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга отсудил более миллиона рублей у Центра хозяйственного и сервисного обеспечения свердловского Главка полиции за аварию, которую устроил сотрудник МВД. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, столкновение произошло вечером 24 сентября 2021 года на улице 8 Марта. Полицейский, находясь за рулем служебной «Лады-Веста», протаранил черный Mercedes, а потом врезался в коричневый BMW X3.

В городском управлении ГИБДД объяснили, что отечественная легковушка выполняла поворот налево во двор. Но водитель не пропустил Mercedes, а от удара «Ладу» отнесло в припаркованный BMW.

После столкновения с Mercedes легковушку отбросило в стоящий BMW X3. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

После столкновения с Mercedes легковушку отбросило в стоящий BMW X3. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Водитель элитного Mercedes Дмитрий А. обратился в районный суд. Служители Фемиды встали на его сторону, практически полностью удовлетворив иск. Однако региональный Главк не согласился с таким решением и в декабре 2022 года подал апелляцию.

- Истец просил взыскать с ответчика ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по Свердловской области» сумму ущерба в сумме 1 112 020 рублей, расходы по оплате услуг специалиста по составлению заключения в сумме 9 500 рублей, расходы по оплате автоэвакуатора - 19 000, расходы по оплате автосервиса в размере 17 820 рублей, и по оплате госпошлины - 13 761. А также почтовые расходы в размере 592 рублей, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Областного суда.

Апелляцию начнут рассматривать 10 января.

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