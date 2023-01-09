Осенью 2021 года сотрудник МВД устроил аварию на улице 8 Марта. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга отсудил более миллиона рублей у Центра хозяйственного и сервисного обеспечения свердловского Главка полиции за аварию, которую устроил сотрудник МВД. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, столкновение произошло вечером 24 сентября 2021 года на улице 8 Марта. Полицейский, находясь за рулем служебной «Лады-Веста», протаранил черный Mercedes, а потом врезался в коричневый BMW X3.

В городском управлении ГИБДД объяснили, что отечественная легковушка выполняла поворот налево во двор. Но водитель не пропустил Mercedes, а от удара «Ладу» отнесло в припаркованный BMW.

После столкновения с Mercedes легковушку отбросило в стоящий BMW X3. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Водитель элитного Mercedes Дмитрий А. обратился в районный суд. Служители Фемиды встали на его сторону, практически полностью удовлетворив иск. Однако региональный Главк не согласился с таким решением и в декабре 2022 года подал апелляцию.

- Истец просил взыскать с ответчика ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по Свердловской области» сумму ущерба в сумме 1 112 020 рублей, расходы по оплате услуг специалиста по составлению заключения в сумме 9 500 рублей, расходы по оплате автоэвакуатора - 19 000, расходы по оплате автосервиса в размере 17 820 рублей, и по оплате госпошлины - 13 761. А также почтовые расходы в размере 592 рублей, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Областного суда.

Апелляцию начнут рассматривать 10 января.