Остались без жилья в лютый мороз: на Урале сгорел дом семьи, воспитывающей пять приемных дочек

Чтобы воспитывать приемных детей, Галина и Леонид построили большой дом на 140 квадратных метров. Но теперь он сгорел Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

О семье Постниковых в Верхотурье знают многие. Уже больше 15 лет Галина и Леонид воспитывают приемных детей. Благодаря своему опыту три года назад Галина даже вошла в состав Совета замещающих родителей Верхотурья.

- Нашей самой первой выпускнице уже 33 года. У нее у самой уже двое детей, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Галина Постникова. - У меня педагогическое образование и 15 лет стажа – воспитатель детского приюта. Шестерых я уже вырастила. И сейчас у нас на воспитании пять девочек. Четыре приемных и племянница.

В 2013 году семья столкнулась с несчастьем – пожар полностью уничтожил их дом. Восстановить его удалось только два года назад. А накануне днем беда повторилась – в их доме вновь случился сильный пожар.

ОТБРОСИЛО ВОЛНОЙ ЖАРА

Галина и Леонид с приемными детьми живут в частном доме. Здесь 140 квадратных метров жилого пространства. Плюс мансарда построена с прицелом на будущее – однажды ее переделают во второй этаж. По крайней мере, до нового пожара планы были такие.

Два года назад Постниковы полностью восстановили свой дом после пожара 2013 года. Но 8 января 2023 года беда повторилась Фото: из личного архива Галины Постниковой

- В воскресенье примерно в час дня мы с девочками сидели на кухне, когда вдруг увидели в окно, что с крыши летит снег из-за сильного ветра, - вспоминает Галина. – Потом мы заметили, что он почему-то стал черным. Девочки закричали, что, видимо, дым откуда-то идет. Я открыла дверь, а там вся входная группа горит. Сразу закричала девчонкам, чтобы быстро надевали, кто что может, и выбирались через окно.

Сама Галина бросилась в кочегарку, так как думала, что муж находится там (как впоследствии выяснилось, в этот момент он находился на улице. - Прим. ред.). Но как только она открыла дверь, ведущую в нее изнутри дома, ее отбросила волной жара – внутри уже все пылало.

- Руки и лицо мне обожгло, - рассказывает Галина. – Какой-то небесной силой после этого я все-таки смогла выскочить из дома. Наверное, ради девчонок решила не сдаваться. Они к этому моменту уже успели схватить документы с телефонами, которые были под рукой, и выбраться на улицу через окно. Были кто в чем – кто в шортах, кто босиком.

ПЛАМЯ ВСПЫХНУЛО ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА

В сводке от МЧС сообщается, что огонь распространился по кровле жилого дома на площадь в 96 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 13 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – В 13.15 огонь был локализован. В 13.50 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.35.

Что же именно стало причиной пожара, пока не ясно. По словам самой Галины, изначально предполагалось, что проблема была в электропроводке.

- Потом пожарные сказали, что раз у нас отопление от котла и сэндвич-труба, то, скорее всего, из-за сильного ветра произошло возгорание серы, - рассказывает Галина. – Вспыхнуло моментально – с крыши. Как пожарные объяснили, когда горит крыша – это самый сложный пожар. Моментально загорелась и крыша, и стена вдоль трубы. Десять лет назад мы горели первый раз – 13 мая 2013 года. Но мы восстановились. У нас было большое фермерское хозяйство, мы держали коров, быков, чтобы платить кредит и строить дом. Только два года пожили по-человечески с новой мебелью, новыми вещами. И вот, пожалуйста – случилось «рождественское чудо», которого никто не ждал. Дом восстановлению опять не подлежит.

По словам Галины, приемных детей пока разместят в детском доме Фото: из личного архива Галины Постниковой

ДЕТЕЙ МОГУТ ВЕРНУТЬ В ДЕТСКИЙ ДОМ

Приемных девочек пока разместила у себя в квартире взрослая дочь Галины. Сама же она с супругом провела ночь в уцелевшей бане с пристроенной к ней летней кухней. По ее словам, из-за сильного ветра огонь на остатках дома то и дело пытался вспыхнуть вновь. Они с мужем следили, чтобы пламя не разгорелось вновь. На то, что муниципалитет им выделит жилье из маневренного фонда, Плотниковы не надеются.

- Мы это уже не раз проходили. В Верхотурье нет жилья. Могут выдать, но в захолустье в квартире, не пригодной для жизни, - рассказывает Галина. – Будем решать вопрос самостоятельно. К нам только из соцполитики приезжали. Сказали, что пока холода, пока у нас тут ни воды, ни электричества нет… В общем девочек на временное пребывание поместят в детский дом пока. Я сама пока немобильная из-за ожогов. Потом будем что-то решать. Или искать съемное жилье, или… В общем не знаем, как получится. Еще никакого решения нет.

В самом Верхотурье неравнодушные граждане тем временем начали сбор вещей для помощи семье Плотниковых. Их собирают на базе Комплексного центра социального обслуживания Верхотурского района, который курирует приемные семьи.

- Это известная и уважаемая семья. Они уже много детей выпустили. Помощь мы действительно собираем в нашем центре. Насколько нам известно, сейчас все дети размещены у родственников, все живы и здоровы, - рассказали в Комплексном центре социального обслуживания Верхотурского района.

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