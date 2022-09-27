В Екатеринбурге рецидивист изнасиловал 26-летнюю девушку: что о нем известно

Злоумышленник угрожал убийством своей жертве, если она окажет сопротивление. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В лесополосе Екатеринбурга 46-летний рецидивист изнасиловал 26-летнюю девушку. Инцидент произошел поздним вечером 16 сентября, когда пострадавшая шла между остановкой общественного транспорта на Сибирском Тракте и железнодорожными путями. Злоумышленник угрожал убийством своей жертве, если она окажет сопротивление.

- Причастность задержанного к этим преступлениям установлена в ходе проведенных следственных действий. Обвиняемый признал вину и рассказал детали совершенных преступлений. С учетом установленных обстоятельств следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», теперь преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержанный житель Красноуфимска уже был дважды судим за изнасилование. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В полиции выяснили, что задержанный житель Красноуфимска уже был дважды судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В уральскую столицу он прибыл, чтобы устроиться на работу, и трудился сортировщиком бумаги в организации, занимающейся обработкой макулатуры.

- При исследовании специалистам удалось выделить генотип преступника и идентифицировать его, после чего его задержали в этот же день. Из мест лишения свободы он освободился в 2021 году, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Специалисты СК устанавливают возможных жертв злоумышленника, если вы опознали его, позвоните по телефонам 8-953-609-49-55, 8(343)356-42-06. Конфиденциальность гарантируется.