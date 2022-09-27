Синоптики рассказали, когда на Екатеринбург обрушится мощный снегопад

Первый снег в столице Урала сопровождался сильной метелью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпавший в Екатеринбурге первый снег напомнил жителям мегаполиса о суровой уральской погоде. Снежная буря с ветром многих застала врасплох. Мощные осадки в виде мокрого снега с дождем заставили жителей постоять в девятибалльных пробках и стали причиной аварий на трассах Свердловской области.

По прогнозам синоптиков, такой сильный снегопад вновь придет в регион еще нескоро. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

- В ближайшее время осадков не ожидается. До 5-6 октября в регионе будет сухая и холодная погода. Сильный снегопад точно не предвидится в ближайшие две недели, - рассказал Леонид Старков.

По данным синоптиков, последняя неделя сентября ожидается очень холодной: 27 -30 сентября ночью столбики термометров покажут от 0 до -5, местами до -9 градусов, днем от +2 до +7 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы.

Как сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, потепление на Урал придет в начале октября.

- На следующей неделе, с приходом октября, температура повысится до плюсовых значений. Днем будет до +12 градусов, ночью температура также не опустится ниже ноля. То есть достаточно теплая погода. Еще не зима, скажем так, - рассказала Галина Шепоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придет тепло. Погода изменится в начале октября (подробнее)

Стало известно, какая погода ждет уральцев в начале октября. Погода на октябрь в Свердловской области и Екатеринбурге (подробнее)

В Екатеринбурге выпал первый снег. Столбики термометров опустились до +1 градуса (подробнее)

Первый снег стал причиной аварий на трассах Свердловской области. На дороге образовалась гололедица (подробнее)