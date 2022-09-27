Глаза боятся, а «Профессорская плюс» делает

В октябре 2022 «Профессорская Плюс» отметит 17-летие. Фото предоставлены пресс-служба «Профессорская плюс»

В октябре 2022 «Профессорская Плюс» отметит 17-летие. В честь праздника для наши пациентов новое комплексное предложение для восстановления зрения за один день «Все включено SMILE®».

Мы используем только самое современное оборудование и передовые и проверенные технологии, чтобы вы могли видеть четко. Все это в сочетании с многолетним опытом наших врачей позволяют «Профессорской Плюс» давать пациентам письменные гарантии результата лазерной коррекции зрения.

Наша новая акция «Все включено SMILE®». Полный комплекс медицинских услуг по подготовке, проведению и постоперационному контролю обойдется всего в 52 400 рублей за один глаз.

Что вы получите:

- Полное офтальмологическое обследование перед лазерной коррекцией;

- Предоперационные анализы;

- Консультацию терапевта;

- Операцию по технологии ReLex SMILE®;

- Набор капель и таблеток (да, их не придется покупать самостоятельно);

- Анестезию и контроль анестезиолога;

- Два послеоперационных осмотра;

- Гарантийный сертификат.

Вы экономите до 10 000 рублей на подготовке к операции, а также на препаратах, которые нужно принимать перед процедурой коррекции зрения и для восстановления после нее: получаете их в подарок и не тратите время на покупку! Все анализы и обследования можно пройти у нас за 1 день.

По данным наших клинических исследований, наиболее распространенный результат после процедуры SMILE® 100 % зрение уже на следующий день после операции.

- За 17 лет лечения сложных заболеваний в «Профессорской плюс» поведено более 160 000 операций, из них каждая десятая – это лазерная коррекция зрения. Пациентам мы предлагаем полный комплекс офтальмологических услуг по одиннадцати направлениям с использованием самого современного оборудования, - говорит основатель офтальмологических клиник «Профессорская плюс», д.м.н., главный офтальмолог УрФО, Сергей Коротких. – В 2020 году мы открыли первый в Свердловской области центр лечения заболеваний сетчатки глаза и лазерной коррекции зрения, где лечим заболевания приводящее к слепоте, такие как глаукома, ВМД (возрастная макулярная дегенерация), диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек, отслойка сетчатки, тромбоз вен сетчатки, миопическая и другие макулопатии. В нашей практике есть успешный опыт возвращения людям не только зрения, но и работы: восстановленное зрение позволяет успешно проходить медицинские осмотры и продолжать профессиональную деятельность.

Летом 2022 года «Профессорская плюс» стала партнером профсоюзных программ лояльности «Профсоюзный дисконт» и «Привилегия», чтобы сделать качественную медицину еще доступнее для всех, кто работает в горнодобывающей и газовой отрасли России и является членами отраслевых профсоюзов.

- Осенью 2022 года мы установили пятый лазер Carl Zeiss Visumax® (Германия). Для коррекции зрения он разделяет, а не испаряет ткань, что позволяет вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день. Наши пациенты установленными диагнозом катаракта, или показаниями к лазерной коррекции зрения могут и операциям на сетчатке глаза могут получить второе мнение врача для принятия решения о лечении бесплатно, - подводит итоги за 17 лет работы Сергей Коротких. - А пациенты из других городов комфортно вылечить катаракту по программе «Все включено катаракта» или сделать лазерную коррекцию. Мы празднуем День рождения новыми достижениями в развитии медицинских технологий, чтобы продолжать лечить даже самые сложные заболевания глаз»,

Глаза боятся, а «Профессорская Плюс» делает. И делает с гарантией.

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