Температура воздуха поднимется до +12 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец сентября 2022 года в Екатеринбурге напомнил жителям мегаполиса о суровом уральском климате первым снегом. Мощная снежная буря с ветром многих застала врасплох и заставила водителей простоять в девятибалльных пробках.

Но не спешите убирать осенние вещи далеко в шкаф. Совсем скоро в уральскую столицу вновь придет тепло. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- На следующей неделе, с приходом октября, температура повысится до плюсовых значений. Днем будет до +12 градусов, ночью температура также не опустится ниже ноля. То есть достаточно теплая погода. Еще не зима, скажем так, - рассказала Галина Шепоренко.

По ее словам, такая погода может продлиться до 5 октября.

При этом в начале октября в Свердловской области не ожидается сильных снегопадов.

- В начальный период октября может быть дождь, больше в северных районах области, - добавила главный синоптик.

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