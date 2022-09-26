Работала банда: у жительницы Верхней Пышмы неизвестные украли породистую лошадь

Как только хозяйка обнаружила пропажу, она обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пымше неизвестные злоумышленники украли породистую лошадь у местной жительницы. Владелица скакуна по кличке Персей рассказала, что 24 сентября животное паслось на поляне рядом с домами. Как только хозяйка обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

Как пишет паблик «Инцидент. Екатеринбург», аналогичная кража произошла районе Двуреченского водохранилища 14 сентября. Тогда неизвестные забрали с частной территории двух породных кобыл.

- Работает банда определенная. Один человек не может такое провернуть. Группировкой только в несколько человек. Неизвестно, куда увозят и кто это вообще исполняет. Можно только догадываться, что с ними делают потом, - рассказывают местные жители.

Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург»

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, жеребец в тот момент находился не по месту жительства владельца коня, а у знакомой женщины, на так называемой передержке. Животное вместе с другой лошадью и двумя жеребятами паслись на поле.

- Кобыла с жеребятами вернулись, а жеребец пропал. Знакомый женщины рассказал об этом хозяйке, а та обратилась в территориальный ОВД за помощью. Проверочными мероприятиями сейчас занимаются оперуполномоченные уголовного розыска, - добавил полковник Горелых.

Напомним, в начале сентября в уральской деревне Гилево также произошла необычная кража, неизвестные угнали годовалого северного оленя. В полицию обратилась хозяйка животного и рассказала, что на своем участке она с мужем организовала зооферму.