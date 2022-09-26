В Екатеринбурге из-за снегопада утром собрались пробки

Еще на прошлой неделе в Екатеринбурге гуляло бабье лето. А теперь циклон (синоптики говорят, он пришел с Каспия) накрыл Свердловскую область. В итоге 26 сентября Урал начало заметать снегом.

Первый снегопад в сезоне по традиции сопровождается чередой неурядиц на дорогах. Утром в Екатеринбурге дорожные сервисы показывали девятибалльные пробки и отмечали аварии по городу. Метеорологическая аномалия совпала с понедельником, когда на дорогах напряженный трафик.

Екатеринбуржцы отказываются от поездок на своих авто. Шипованную резину еще не переобули, ситуация не дорогах нервная, риск аварии высокий. В то же время не все готовы идти на общественный транспорт: мерзнуть на остановке, штурмовать переполненную маршрутку, рисковать здоровьем — простудиться. В некоторых местах затопило тротуары. Выходом остается такси. Пассажиры отмечают: стоимость поездок утром 26 сентября выше обычной.

— Сейчас в Екатеринбурге сильный снегопад с дождем — число желающих поехать на такси значительно увеличилось. Водителей-партнеров на линии может не хватать. В такие моменты алгоритм автоматически формирует временный повышающий коэффициент. Это мера, которая позволяет привлечь к заказам больше водителей и уехать на такси тем, кому это нужно срочно, — объяснили в пресс-службе сервиса Яндекс Такси.

Стоимость поездки в агрегаторах складывается из многочисленных факторов. Вот главные:

1. Число водителей на линии.

2. Количество желающих ехать прямо сейчас в конкретном районе города.

3. Длительность поездки особенно возрастает в непогоду, которую сопровождают пробки на дорогах.

Когда спрос со стороны пассажиров успокаивается, цены возвращаются к стандартным значениям.

ГИБДД Екатеринбурга в связи со снегопадом выпустило для всех водителей напоминание:

— Зачастую в таких погодных условиях даже опытные водители могут допускать серьезные ошибки. Именно при смене погоды, сезонов наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Их причинами становятся невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Кроме этого, дорожные происшествия становятся причиной заторовых ситуаций, затруднений в движении, — рассказали в ведомстве.

Памятуя о том, что такси в Екатеринбурге стало полноценной частью общественного транспорта, для автовладельцев в порядке вещей не садиться за руль в непогоду, а вызвать машину. Некоторые боятся не справиться с управлением в непогоду и предпочитают добираться на такси. Поэтому спрос на услуги частных перевозчиков со стороны рядовых водителей также влияет на временное повышение цены поездок по всему городу.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю после 26 сентября серьезных осадков по области не ожидается. Однако в ночные часы будут заморозки — до -3… -7 градусов Цельсия. Днем +2… +6 градусов в зависимости от дня недели.

КСТАТИ

Как экономить на поездке в такси

Это первая осенняя непогода, но близится зимний сезон. Значит, городские сценарии, когда больше, чем обычно, жителей решают заказать машину, будут повторяться.

1. Вызывайте такси до или после часа пик по будням. В городе большинство организаций начинают работу в промежутке с 8.00 или 9.00. Причем большая часть ближе к 9.00. Поэтому, если хотите не доплачивать во время повышенного спроса, выезжайте до 7.30 или уже после 9.00.

2. Второй час пик — вечерний. Рабочий день у многих заканчивается в 18.00. Пассажиры начинают вызывать такси за 10–15 минут до конца работы. Тем, кто не хочет попасть на высокий спрос, нужно делать заказ в 17.40 или уже ближе к 19.00.

3. Вечернее время уик-энда тоже всегда вызывает ажиотаж среди пассажиров. Люди едут домой после работы, отправляются в гости, на мероприятия. Водители такси тоже хотят отдохнуть, поэтому их меньше на линии. По данным диспетчеров, заказывать такси выгоднее за пять – десять минут до начала следующего часа, например, в 22.50, 23.50, 00.55, 1.55.

4. Если в будний час пик вечером часть вашего пути можно проехать на метро или по выделенным полосам общественного транспорта, то сделайте это — выезжайте из центра. А потом заказывайте такси из районов ближе к периферии — спрос на поездки там может оказаться ниже, а значит, и заплатите меньше.