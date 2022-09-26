Стало известно, какая погода ждет уральцев в начале октября

Ночью ожидаются заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый снег в Екатеринбурге выпал 26 сентября. Снежная буря с ветром окутала пожелтевшую листву, а также усыпала тротуары. Мощные осадки в виде мокрого снега с дождем заставили жителей постоять в девятибалльных пробках. Снежные вихри кому-то подпортили настроение, а для кого-то стали прекрасным поводом сделать фотоснимки природы. «КП-Екатеринбург» поговорили с синоптиками о прогнозе погоды в октябре.

Правда, снежная буря обрушилась только на юг Свердловской области. Да и снег с нами будет ненадолго.

- Осадки в виде мокрого снега будут идти весь день и закончатся ночью. Они наблюдаются на юге области, на севере их нет. По их количеству в настоящий момент информации нет, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Снежная буря обрушилась только на юг Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики ожидают, что в ближайшее время в регионе заметно похолодает. По прогнозам погоды, ночью будут заморозки до -7 градусов.

- В Екатеринбурге пройдут не снегопады, а смешанные осадки. В том числе, мокрый снег. В первую неделю октября, погода будет холодной, но сухой, - рассказывал главный синоптик «Гисметео» Леонид Старков.

Как уточнили синоптики, в октябре ожидаются нормальные для этого месяца температуры воздуха. К тому же, мощных снегопадов ждать не стоит.

- В начале месяца температура воздуха будет около 7 градусов. Дневные температуры будут повышаться от +8 до +10 градусов. А ночью заморозки от 0 до +4 градусов. Возможны незначительные осадки в виде мокрого дождя. К концу месяца будет существенное понижение температуры воздуха, - рассказала Галина Шепоренко.

Синоптики не ожидают в регионе шквалистых порывов ветра. Так, в начале октября скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.