Бастрыкин взял на контроль дело многодетной семьи, у которой опека забрала приемных детей

У Виктории и Андрея в доме трое родных и одна приемная дочка. Фото: предоставил Виталий Савкин

Делом многодетной семьи из поселка Белоярский занялся председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, 31 августа органы опеки забрали двоих приемных детей у Виктории, пока ее муж Андрей участвовал в спецоперации на Украине. Но ему пришлось вернуться, из-за критического состояния одного из детей. Многодетных родителей опека лишила родительских прав.

Вскоре, анкеты приемных детей, которых опека не смогла забрать из дома Земляных, появились на сайте для потенциальных родителей. В пятницу, 23 сентября, еще двух приемных детей органы опеки забрали прямо со школьного крыльца. Приемная дочка, которая была в другом корпусе, хотела выпрыгнуть в окно, чтобы ее не забрали в детдом.

- В социальных сетях опубликовано обращение жителя Свердловской области с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого сотрудники органов опеки якобы по ошибке забирают приемных детей, - сообщает Следственный комитет России. Следственным управлением СК России по Свердловской области по данному факту ранее была начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьи 293 УК РФ «халатность».

Так, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Свердловской области Михаилу Богинскому отчитаться о проделанной работе и обстоятельствах дела.

Многодетная семья хочет восстановить права на приемных детей и обжаловать решение суда. Фото: предоставил Виталий Савкин

Земляные обжалуют решение органов опеки в суде, который назначен на 30 сентября.

- Вчера сотрудники Следственного комитета попросили мой номер, но пока не связывались со мной. Ждем суд, нам пока очень тяжело. Приемная дочка после того, как ее запирали в кабинете школы, оказалась на больничном. У нее сильные головные боли, она плачет по ночам, - рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория Земляная.

Кроме того, Виктория Земляная добавила, что старшая сестра приемных детей поедет в Асбест, чтобы попросить директора детского дома о встрече с братьями и сестрой.

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