В Свердловской области ввели режим ЧС из-за торфяного пожара

Торфянной пожар горит уже несколько дней. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за торфяного пожара.

Жители региона уже несколько дней жалуются на смог и удушливый запах гари, которые окутали регион. Причиной этому стал тлеющий торфяник в районе деревни большое Седельниково. С ним уже несколько дней активно борются пожарные.

Из-за тлеющего торфяника регион окутало смогом и удушливым запахом гари. 183 человека, 28 единиц техники

- В Сысертском городском округе Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за торфяного пожара. Это позволит задействовать средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для тушения пожара, - сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России Валерий Казаков.

Площадь горения составляет 33 га. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На данный момент бригаде пожарных уже удалось уменьшить площадь тлеющего торфа – с 35 до 33 га.

- От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью более 6 тысяч метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. Тушение пожара продолжают 183 человека, 28 единиц техники, - сообщили МЧС России по Свердловской области.

Для тушения пожара задействованы 183 человека и 28 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранее, спасатели рассказывали, как избежать негативных последствий от смога. Необходимо пить больше воды, не выходить на утренние прогулки и закрывать окна.

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