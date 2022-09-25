В Екатеринбурге военкоматы работают в 08:00 до 22:00, однако сотрудники дежурят по ночам и в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военкоматы Свердловской области начали работать без выходных поле объявления частичной мобилизации. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в военкомате в отделе военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району.

- Все сотрудники работают в выходные после объявления частичной мобилизации. Мы вручаем повестки, все внутренние работы идут.

В ведомстве также сообщили, что по такому принципу сейчас работают все военкоматы по Свердловской области.

- Как дальше будет ситуация развиваться, не могу сказать. Работаем, как положено: и круглосуточное дежурство организовано, и все группы контроля, - добавили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас работает пять военкоматов. Они открыты с 08:00 до 22:00. Публикуем их адреса и телефоны:

Военный комиссариат Свердловской области

Адрес: 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 6б Телефоны: +7 (343) 371-00-71, 371-32-88

Военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов

Адрес: улица Плотников, 15б

Телефоны: +7 (343) 242-61-96, 242-61-98

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району

Адрес: улица Вишневая, 49а

Телефон: +7 (343) 378-84-33

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Октябрьскому и Ленинскому районам

Адрес: улица Луначарского, 177

Телефоны: +7 (343) 254-11-81, 254-31-79

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району

Адрес: улица Машиностроителей, 33

Телефон: +7 (343) 338-76-64

Отдел военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому району

Адрес: ул. Циолковского, 72

Телефон: +7 (343) 266-66-22

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