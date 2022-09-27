Снять квартиру, чтобы почувствовать себя миллионером или сэкономить на дизайнере

Необычные клиенты встречаются риелторам не так уж часто. Но запоминаются навсегда! Фото: Олег УКЛАДОВ

Работать риелтором – значит каждый день общаться с разными людьми, регулярно сталкиваться с невыполнимыми условиями и порой попадать в странные ситуации. Несмотря на это – или все-таки благодаря? – эту профессию выбирают десятки тысяч человек. Только в базе сервиса Домклик от Сбера числятся более 450 тысяч профессионалов рынка недвижимости! Среди которых, кстати, можно выбрать специалиста и для себя – изучив рейтинги и отзывы.

А мы пообщались с риелторами Екатеринбурга, чтобы собрать истории смешных и необычных случаев из их практики. Как признаются специалисты, «экстравагантные» клиенты встречаются не часто, но запоминаются надолго.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МИЛЛИОНЕРОМ

Эта история знакома многим уральским риелторам, потому что необычный клиент «засветился» сразу в нескольких агентствах недвижимости. Чаще всего обращался туда с запросом на аренду элитного жилья на долгий срок. А в очередное агентство пришел с желанием купить недвижимость. Да не одну, а сразу несколько квартир в новых жилых комплексах Екатеринбурга.

“Найдите мне квартиру! Да побольше, да получше!” Запрос “состоятельного” клиента подкинул работы всем риелторам. Фото: Shutterstock

По телефону клиент произвел на агентов хорошее впечатление, да и при личной встрече все шло гладко. Разговор по делу, строгий стиль в одежде – настоящий бизнесмен. Общая сумма сделки перевалила за 20 миллионов. Риелторы подыскивали варианты, согласовывали их с покупателем, оформляли документы. Но перед сделкой клиент пропал.

- Уже потом мы узнали от коллег, что этот человек обращался в разные компании с одним и тем же запросом, а когда сделка близилась к финалу – пропадал. Мы предполагаем, что мужчина просто хотел почувствовать себя состоятельным, важным и успешным человеком, повысить свою самооценку, - говорит менеджер отдела продаж агентства недвижимости Оксана Иванченко.

ПОНЯТЬ СЕБЯ

У каждого риелтора есть клиент, который регулярно ходит на показы, находится с риелтором на связи, но которого постоянно что-то не устраивает.

- Была такая семья и в моей практике. Муж с женой возраста выше среднего хотели снять жилье в тихом и зеленом районе города, неподалеку от парка, подальше от оживленных трасс. Никак у нас не получалось найти подходящий вариант – то квартира тесная, то этаж слишком высокий, то двор не впечатляет. Но одна претензия меня натолкнула на мысль – после очередного просмотра я услышала, как жена говорит мужу, что ей в таких квартирах «не дышится». Я пригласила клиентов выпить кофе, мы разговорились, и выяснилось, что жить они хотят в собственном доме! Но и от города отказываться не хотят, вот и ищут золотую середину. В итоге я предложила им посмотреть варианты в малоэтажных комплексах в пригороде Екатеринбурга – и мы, наконец, сняли жилье, - вспоминает частный риелтор Екатерина Лукьянова.

Разобраться в желаниях клиента сложнее, чем в рынке недвижимости. Фото: Shutterstock

По словам специалистов, происходит такое потому, что люди просто не понимают, чего хотят. Подсознательно им нужно одно, но разум, финансовая составляющая диктуют свои правила. Отсюда часто и появляется недовольство работой риелтора. Чтобы конфликтных ситуаций было как можно меньше, профессиональные риелторы разработали несколько важных рекомендаций, которые помогут снять квартиру быстро и безопасно. Почитать их можно в журнале сервиса недвижимости Домклик.

НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Риелторы Екатеринбурга уже спокойно относятся к поиску квартир по феншую, готовы к запросам, которые помогают составлять нумерологи и астрологи. Но иногда клиенты все же удивляют специалистов. В одно из городских агентств обратилась девушка, которая искала квартиру в аренду на длительный срок. Только она хотела знать про всех арендаторов, которые жили в квартире до нее – какая у них профессия, образ жизни, какое впечатление они оставили у хозяина квартиры. Оказалось, что ей очень важна энергетика жилья. Для нее было важно жить в месте, где не конфликтовали, не ссорились.

“Мне нужна квартира, где до меня жили только вегетарианцы…”. Такие запросы сегодня – уже не редкость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, специалисты нашли ей такую квартиру – ее сдавал человек со схожим образом мыслей и ценностями, занимался восточными практиками – йогой. Времени на это ушло, конечно, гораздо больше, но клиентка была очень рада сделке. Кстати, найти съемную квартиру с учетом своих запросов и интересов можно и на сервисе недвижимости Домклик – для этого нужно использовать удобную форму поиска и фильтры.

КЛИЕНТ С ПОДВОХОМ

Есть категория клиентов, которую риелторы не любят больше всего. Это люди, которые ходят на показы, смотрят квартиры, но никогда их не арендуют. Потому что у них совершенно другие цели.

- Однажды к нам обратилась женщина, которой нужна была квартира определенного метража и планировки. И главное, чтобы это была квартира со свежим ремонтом и хорошим дизайном. Если метраж и количество комнат мы могли найти легко, то с поиском таких квартир, но с ремонтом, пришлось попотеть. После нескольких безрезультатных показов, среди которых было несколько хороших вариантов, мы решили расстаться с клиенткой. И тут выяснилось, что она недавно купила квартиру и хочет делать ремонт. Дизайнер стоит дорого, а вот съемное жилье иногда сдается с качественным ремонтом и стильным дизайном, так почему бы не увидеть все на месте? - рассказывает Оксана Иванченко.

Экономная дама в поисках вдохновения – за чужой счет. Фото: Shutterstock

Из-за таких клиентов вся работа риелтора идет насмарку, а собственники квартир теряют свое драгоценное время. Увы, но «раскусить» таких любителей сэкономить получается не всегда. К счастью, адекватных арендаторов в практике любого риелтора (и владельцев жилья) гораздо больше.