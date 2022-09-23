Осколки веером влетели в фюзеляж: как 38 лет назад в Свердловске экипаж спас пассажиров самолета с разорвавшейся турбиной

ЧП случилось 25 сентября 1984 года с турбовинтовым самолетом Ан-24РВ, как на снимке. Фото: Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

Был обычный сентябрьский день. Столбики термометров замерли на отметке +8 градусов. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пассажиры медленно поднимались на борт самолета. Рейс был рядовой в 18.26 самолет должен был вылететь из «Кольцово» и взять курс на Омск, откуда транзитом направиться в Кемерово.

Но до места назначения тогда воздушное судно так и не добралось. Сразу после взлета одну из турбин разорвало. Благодаря действиям экипажа, практически все пассажиры выжили. Эта история немного похожа на ЧП 2019 года, когда пилот Дамир Юсупов с коллегами смог сохранить жизни всем пассажирам, успешно посадив падающий самолет на кукурузное поле. Рассказываем подробности авиапроисшествия, случившегося 25 сентября 1984 года, о котором, в отличие от «Чуда на кукурузном поле», журналисты не писали.

ТУРБИНУ РАЗОРВАЛО В 250 МЕТРАХ ОТ ЗЕМЛИ

ЧП случилось на борту самолета Ан-24РВ. Такие и сейчас выпускают. Это так называемый турбовинтовой самолет 3-го класса для линий малой и средней протяженности. Конкретно этой модели было всего восемь лет. На борту в тот момент находились 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Командиром воздушного судна был пилот Юрий Ермошкин, которому на тот момент было 37 лет. О случившемся тогда он рассказывает неохотно, вовсе не считая себя или членов экипажа героями. Но все-таки он согласился поговорить с нами и рассказать о неизвестных деталях происшествия.

- Мы только взлетели, только самолет начал высоту набирать, как слышим – будто хлопнуло что-то. И все, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Юрий Ермошкин. – По приборам смотрим, а оказалось, что у нас одна из турбин просто разлетелась на осколки. И они веером в самолет попали. По прямой, вот как развалилась турбина, так и влетели осколки в фюзеляж, где пассажиры сидели. Появился огонь в турбине. Но, к счастью, мы его быстро системами тушения погасили.

Самолеты Ан-24РВ можно увидеть и сейчас. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Разрыв турбины произошел, когда самолет поднялся высоту в 250 метров. Разрушился диск турбины, после чего отказал и сам двигатель. Почему именно это случилось, техники потом определить так и не смогли. По одной из версий, был какой-то дефект в металле, из которого был сделан диск.

- Это единственный такой случай был, - вспоминает Юрий Ермошкин. - Мы, к счастью, каждые три месяца тогда проходили подготовку на случай экстренных ситуаций. Так что были готовы.

Связавшись с аэропортом, экипаж сообщил, что будет совершать экстренную посадку на взлетно-посадочном поле, и сразу стал разворачиваться для приземления. По странному стечению обстоятельств, в «Кольцово» в этот момент проходили учения спасательных и экстренных служб.

- Тут интересно получилось. У них идут учения и они готовились, что сейчас согласно легенде они будут встречать терпящий бедствие самолет, - говорит командир воздушного судна. - Смотрят на наш действительно терпящий бедствие самолет, смотрят на часы и не понимают: «Раньше времени что ли учения начались?». То есть они оказались как раз на месте и все готовы в тот момент.

Когда самолет возвращался в аэропорт, здесь проходили учения экстренных служб. Поэтому спасатели оказались на месте сразу, как стало известно о ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬШЕ 30 ПРОБОИН В КОРПУСЕ

Несмотря на отказ одного из двигателей, самолет успешно приземлился, после чего спасатели помогли пассажирам выйти из салона.

- Разгерметизации тогда не случилось, так как мы не успели высоту набрать, - объясняет Юрий Ермошкин. - Я когда сам покинул кабину, увидел разрушения. Осколки изрешетили корпус. И гондола была порвана у двигателя.

Осколки пробили в двух местах корпус силового аппарата и капот двигателя. Всего на самолете насчитывалось порядка 30 пробитых отверстий. При этом осколки разбили также три окна, за которыми сидели пассажиры. Так одному из мужчин посекло лицо. Задело также одну женщину. У них были легкие травмы. Еще один пассажир погиб. Осколок попал ему прямо в голову.

- Это был 55-летний мужчина. Он сидел как раз напротив этой турбины и смотрел в иллюминатор. Погиб на месте, - рассказывает Юрий Ермошкин.

После случившегося экипаж временно отстранили от полетов – отправили в отпуск. Но затем они вновь вернулись в небо. Само расследование обстоятельств инцидента проводилось на самом высоком уровне. Но окончательную причину случившегося выяснить так и не удалось.

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