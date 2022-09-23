«Донбасс возвращается домой»: что говорят выходцы из ДНР и ЛНР на референдуме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 23 сентября 2022 года стартовала работа участков для голосования на референдуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23 сентября 2022 года стартовала работа участков для голосования на референдуме по присвоению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие на Средний Урал, уже поспешили отдать свой голос. Они уверенно заявляют, что референдум необходим.

«ДОНБАСС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»

Свой голос в числе первых решил оставить советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он считает, что референдум одинаково значим для жителей народных республик и россиян.

- Событие важное и для меня лично. Я сам севастополец, естественно это событие для меня важно, как для гражданина Российской Федерации, так и гражданина ДНР. С 2014 года, с самого начала этих событий, я оказался там, участвовал в самых первых боевых столкновениях. Уже три года служу в ДНР. Считаю, что событие имеет особую важность для жителей Донбасса и россиян. Потому что, во-первых, Донбасс возвращается домой, Россия восстанавливает свои настоящие границы. Русские люди получают там гражданство, не только по паспарту, но и по территории. Я уверен, что событие люди ожидали не последние 8 лет, а последние лет 30, с момента развала СССР, - отмечает Ян Гагин.

Ян Гагин считает, что референдум одинаково значим для жителей народных республик и россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он уверен, что голосование на референдуме пройдет активно. На Донбассе каждый заинтересован в его исходе. Для них это безопасность их личная и их семей, считает советник главы ДНР.

«МАЛЬЧИКИ НА ФРОНТЕ НЕ НУЖНЫ»

Также он поспешил обозначить, кого конкретно ожидают на фронте после частичной мобилизации. По его словам, в горячих точках совершенно не ждут людей без боевого опыта.

- Мера на самом деле необходимая. Ввиду того, что мы ведем спецоперацию не с Украиной, а в ее лице с коллективным Западом, как это было уже несколько раз. Наши граждане должны это понимать. И сил ограниченной группировки, которая противостояла сейчас нацистам, оказалось недостаточно. Мобилизация имеет ограниченный характер: на фронте ждут только подготовленных людей, которые имеют начальную военную подготовку, людей, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, нужны специалисты. Тех, молодых подростков, которые устраивают мероприятия против, потому что боятся призыва, мы не ждем. Мне, как командиру, мальчики на фронте не нужны. Они рискуют погибнуть сами, из-за них может погибнуть кто-то еще, не выполнят задачу. Нужны только специалисты, - заявляет Ян Гагин.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ВОССОЕДИНИЛИСЬ»

Среди голосующих есть совсем юная уроженка Донбасса Мария Чепик. Она прибыла в Екатеринбург только этим летом, поступила на факультет журналистики в УрФУ. Помощь в этом ей оказала сестра. А вот ее папа до сих пор остается на Донбассе.

- Я пришла голосовать, потому что это повлияло на мою жизнь напрямую, поэтому я понимаю важность этого события. Хочется, чтобы это все побыстрее закончилось, люди воссоединились и перестали стрелять. Это самое важное, потому что в городе находится страшно, уже не важно в каком районе, - рассказывает Мария.

Мария Чепик прибыла в Екатеринбург только этим летом, ее отец остался на Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С отцом Мария Чепик созванивается часто, показывая виды Екатеринбурга по видеосвязи, который, с ее слов, старается не рассказывать слишком много новостей, чтобы дочка сильно не переживала. С ним девушка связалась сразу после голосования на референдуме. Говорит, что находится в городе опасно, так как он постоянно подвергается обстрелам. Сама Мария от Екатеринбурга в восторге.

«ПОПАЛ НА ДОНБАСС ПОСЛЕ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ»

Среди выходцев из ДНР и ЛНР много людей со сложными судьбами. Среди таких Владимир Дорогогурец. Сейчас он испытывает очень смешанные эмоции, говорит, что хотел референдума еще восемь лет назад. Попал он в Екатеринбург прямиком со службы, в ходе которой он успел побывать в плену.

- Я родом из Одессы, но в Екатеринбург приехал уже из Донбасса. Там я оказался после обмена пленными, участвовал во всех событиях еще начиная с 2014 года. Украина относится к Донбассу с 2014 совершенно не как к своим людям. Если тогда там были люди, готовые остаться в составе Украины, то сейчас процент таких желающих намного меньше. В любом случае нужно, чтобы Донецкая и Луганская республики вошли в состав России. Это мое мнение, и я свою волю выразил, - делится Владимир.

Владимир попал он в Екатеринбург прямиком со службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас родные у мужчины в других краях. В Екатеринбург он приехал, потому что бывший командир предложил здесь работу, а на Донбассе, на тот момент, с этим было очень тяжело, это был 2020 год.

«ДОБИРАЛАСЬ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ С БЕЛОРУССИЕЙ»

У многих на родине остались родные и близкие друзья, с которыми удается поддерживать связь. Пенсионерка из Мариуполя рассказывает, что ее квартира разгромлена, а сейчас она проживает у родного брата в Екатеринбурге.

Пенсионерка из Мариуполя рассказывает, что ее квартира разгромлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Референдум обязательно нужен, считаем, что это очень хорошо, мы уже от всего очень устали. Здесь у меня живет родной брат с невесткой, а мне лично пришлось очень тяжело. Добиралась через Польшу и Белоруссию, там меня встретил брат, - рассказывает «КП Екатеринбург» Раиса Кац.

Пока неизвестно, удастся ли восстановить квартиру Раисы в Мариуполе. Сейчас у пенсионерки там осталась близкая подруга детства, с которой удалось связаться. Сейчас у нее там не осталось квартиры в доме, который полностью сгорел.