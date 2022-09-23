Двух человек доставили в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Уралмаше пешеход оказался под капотом черного «Ленд Ровер» из-за невнимательности таксиста. По данным ГИБДД, водитель «Хенде Солярис» не уступил дорогу внедорожнику при повороте налево. От удара «Ленд Ровер» отбросило на тротуар, где стоял мужчина. В результате аварии травмы получили три человека.

Пассажира «Соляриса», который находился на заднем сидении слева, доставили в больницу № 23 с предварительным диагнозом ушибленная рана, гематома лба. Также был госпитализирован водитель «Ленд Ровера», у него перелом ключицы.

Пешеход отказался от госпитализации. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Пешехода на месте осмотрела бригада скорой помощи. Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, множественные ссадины. От госпитализации отказался, - пояснили в отделении ГИБДД Екатеринбурга.

По словам очевидцев, неравнодушные граждане доставали пешехода из-под внедорожника.

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